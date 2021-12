No way home superó a Into the Spider-Verse: el ranking de IMDb que divide a fans

¿Cuál es la mejor película de Spider-Man? Esta es la pregunta que IMDb, portal de calificaciones y datos de películas, ha tratado de contestar. De momento, la ganadora es No way home, que ha logrado superar a la cinta animada Into the Spider-Verse. Esta última, a la vez, continúa superando a todas las live-action con Tobey Maguire y Andrew Garfield. ¿El resultado? Una gran discusión entre los fanáticos.

Al parecer, la única que ha podido destronar a Spiderman: into the Spider-Verse como la mejor película del Hombre Araña en la web es la reciente Spiderman: no way home.

Mientras que la nueva cinta con Tom Holland tiene actualmente una puntuación de 9.0, basada en 187,000 calificaciones, la aventura animada de Miles Morales tiene una de 8.4, basada en 447.000 críticas.

El Spider-verse con Andrew Garfield, Tobey Maguire y Tom Holland por fin obtuvo sus respuestas en el estreno de No way home. Foto: Twitter/@KeyWatkins51299

Cabe resaltar que la anterior no es la puntuación final del largometraje de Jon Watts, pues recién ha llegado a cines. Se espera que tras su lanzamiento global y con más tiempo en cartelera, la película refleje dicho resultado.

Los fans de Spider-Man se dividen por IMDb

Más allá de estos dos filmes, lo que ha llamado mucho la atención en el ranking de IMDb es la baja puntuación de Spider-Man 2, considerada por muchos fanáticos como la mejor de todas.

Ranking de IMDb sobre películas de Spider-Man. Foto: IMDb

Según el mismo portal, las dos primeras con Tom Holland — Far from home (7.4) y Homecoming (7.4) — son mejores que toda la trilogía de Tobey Maguire.

Asimismo, para algunos también es sorprendente ver que la saga de Andrew Garfield (The amazing Spider-Man 1 y 2) sea mejor que Spider-Man 3.

Sin lugar a dudas, una discusión hecha únicamente para fanáticos que han visto todas las películas del Hombre Araña hasta la fecha.