Spider-Man: no way home muestra al villano secreto de Doctor Strange 2

Spider-Man regresó con No way home para estremecer los cines a nivel mundial y convertirse en uno de los mayores éxitos de Marvel Studios en asociación con Sony Studios. Esto era de esperarse teniendo en cuenta que la premisa giraba en torno al Spider-Verse.

Ciertamente, las posibilidades del multiverso arácnido desatado daba pie a muchos escenarios en el MCU, por lo que las expectativas de los fanáticos eran altas. Para su alegría, fueron bien recompensados de inicio a fin de la película.

Benedict Cumberbatch regresará con su papel del 'Hechiero Supremo' en la próxima película del UCM. Foto: composición / Marvel Studios

Las referencias, sorpresas y el épico enfrentamiento fueron todo un espectáculo que no terminó hasta las dos escenas post-créditos. La segunda sirvió como avance exclusivo de Doctor Strange in the multiverse of madness y mostró al terrorífico villano: Shuma-Gorath.

Asimismo, se confirmó que el Hechicero Supremo contará con la ayuda Scarlett Johansson y probablemente de su versión oscura que apareció en la serie animada What if...?

Shuma Gorath le ha ocasionado problemas más de una vez a Los Vengadores. Foto: Marvel Comics

¿Quién es Shuma Gorath?

Se trata de un monstruo inmortal con la capacidad para viajar entre dimensiones. Anteriormente, era el gobernante del mundo prehistórico y le rendían sacrificios humanos hasta que fue derrotado en una misteriosa batalla. Luego de muchos años, resurgió gracias a la mente del Anciano, maestro de Doctor Strange.