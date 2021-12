‘Spider-Man: no way home’: la referencia oculta al universo zombi de What if

Spider-Man: no way home remeció el MCU con la exposición del Spider-Verso y sus infinitas posibilidades en la pantalla grande. Asimismo, la cantidad de referencias, guiños y cameos han sido un gran atractivo para los miles de fanáticos que pudieron identificarlo.

Como vimos en la película, el protagonista lidió con la exposición de su identidad secreta. Como si esto fuera poco, el multiverso arácnido trajo de regreso a viejos villanos como Duende Verde, Doctor Octopus y Electro. Asimismo, llegaron inesperados aliados para salvar el multiverso.

La situación fue tan complicada que Doctor Strange estaba listo para mandar a los malos a sus respectivos universos y Spider-Man se negó porque significaba enviarlos a su muerte. Entonces es cuando se enfrentan y ocurre ese guiño Marvel Zombies de la serie animada What if...?

En un momento, el Hombre Araña aparece usando la capa del Hechicero Supremo recordando a su homólogo del universo de muertos vivientes. El paralelo duro segundos, pero fue suficiente para que algunos fanáticos se dieran cuenta e rompan en emoción.

Como se recuerda, What if...? exploró varios universos alternos más allá del MCU entre los que se encuentra Marvel Zombies. Además, su objetivo era estar conectado al Universo Cinematográfico de Marvel en esta nueva etapa dentro de la fase 4. Por esto no es sorpresa que varios personajes y mundos de la serie animada influyan en las nuevas películas.