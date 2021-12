Spider-Man 3: Willem Dafoe se divirtió al ocultar que era el Duende Verde en No way home

Tras el gran debut de Spider-Man: no way home, declaraciones interesantes sobre la tercera producción del Hombre Araña de Tom Holland salen a luz como también los futuros proyectos del ‘Arácnido’.

Spider-Man: no way home ha confirmado muchos de los rumores, como el Spider-Verse. Foto: composición/Sony/Marvel

El lunes 13 de diciembre se realizó la alfombra roja de Spider-Man: sin camino en casa en Estados Unidos. Esa noche reunió a los actores principales que fueron anunciados oficialmente para el filme.

Entre ellos estuvo el talentoso Willem Dafoe, quien hasta el momento es uno de los más halagados y reconocido por su papel en Spider-Man: no way home como Green Goblin.

Willem Dafoe en premiere de Spider-Man: no way home. Foto: TikTok

Él fue entrevistado por diferentes medios como el de Variety, para el cual confesó que se divirtió manteniendo el secreto de su personaje, pues dejaba la emoción para el gran estreno.

“En realidad, fue un poco divertido no hablar de esto por un tiempo y dejar que la gente especule sobre hacia dónde iba esta serie de Spider-Man. Así que ahora que la gente va a verla, es emocionante”, dijo muy feliz.

Recordemos que Willem Dafoe no fue el único artista en estar en silencio tantos meses. Cuando se anunció el multiverso, todos los fanáticos querían saber si los villanos que verían en Spider-Man: no way home iban a ser interpretados por los mismos actores en anteriores películas, incluyendo las versiones de Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Con el tiempo supimos quienes regresan: Alfred Molina como Doctor Octopus, Jamie Foxx como Electro, Rhys Ifans como Lagarto y Thomas Haden Church como Sandman. Spider-Man: no way home ya está en cines y no te la puedes perder.