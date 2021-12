No way home: fans de Andrew Garfield piden estreno de The amazing Spider-Man 3

Spider-Man: no way home ya se ha estrenado en miles de cines en el mundo. Esta esperada película de Sony Pictures y Marvel Studios protagonizada por Tom Holland se ha convertido en una de las más exitosas de todos los tiempos, gracias, en parte, a la nostalgia de los fans por ver el regreso de icónicos villanos. Además, el Spider-Verse con Andrew Garfield junto a Tobey Maguire es uno de los principales atractivos de la trama.

De hecho, la llegada los otros ‘Trepamuros’ a la realidad del Peter Parker del UCM ha reavivado la emoción de los admiradores, quienes esperan poder seguir viendo a las estrellas de las otras sagas de Sony retomando sus emblemáticos papeles. Si bien Maguire logró concluir con su trilogía, Garfield no tuvo la misma suerte.

El Spider-verse con Andrew Garfield, Tobey Maguire y Tom Holland por fin obtuvo sus respuestas en el estreno de No way home. Foto: Twitter/@KeyWatkins51299

La franquicia The amazing Spider-Man terminó con dos entregas antes de ser cancelada por el mencionado estudio. No obstante, tras el arribo de No way home a la pantalla grande, los usuarios de Twitter han convertido en tendencia el hashtag #MakeTASM3, con el que esperan que los realizadores puedan retomar los planes originales para el proyecto fallido.

Fans piden regreso de Andrew Garfield como Spider-Man. Foto: captura de Twitter

¿Por qué cancelaron The amazing Spider-Man 3?

Pese a que Parker quedó devastado con la muerte de Gwen Stacy (interpretada por Emma Stone), todo apuntaba a que Spider-Man 3 iba a continuar con la acción al reunir a los Seis Siniestros. De hecho, según revela CBR, ya se había dado luz verde a la secuela con un estreno programado para 2016 y una cuarta parte para 2018.

Sin embargo, el citado medio explica que Sony Marvel decidieron dejar la historia protagonizada por Garfield en dos películas, para dar paso a un reboot con Tom Holland para el UCM.