¿Lady Gaga trabajaría para Marvel?: la condición que puso para ser una superheroína

Con su trayectoria musical muy bien establecida, Lady Gaga se ha dado la oportunidad de explorar su aclamado talento interpretativo para incursionar en la actuación. La estrella pop ha participado en contados proyectos, pero estos han sido suficientes para, en tan poco tiempo, haberse ganado una nominación a los premios Oscar como mejor actriz principal.

Lady Gaga ganó su nominación al Oscar a mejor actriz por Ha nacido una estrella. Foto: Shutterstock

Ahora, la artista protagoniza La casa Gucci, una película en donde interpreta a Patrizia Reggiani, conocida como la ‘Viuda Negra de la Moda’, lo que ya le ha valido algunos reconocimientos. Fue en el contexto de la promoción de la mencionada cinta que Variety le consultó acerca de la posibilidad de integrarse al mundo de los superhéroes.

Si bien la intérprete de “Poker face” no descartó unirse al UCM o al DCEU, puso una condición para ello.

“Podría, sí. Me resulta muy difícil decir que no haría algo. Creo que la mayoría de las veces no me interesa hacer cosas que no tengan en última instancia algo significativo que decir. Hice House of Gucci porque pensé que Patrizia Reggiani como personaje tenía algo que decir, y había algo en el guion que era realmente valioso para las mujeres, y a mí me importan las mujeres”, precisó.

Lady Gaga interpreta al personaje de Patrizia Reggiani en la cinta La casa de Gucci. Foto: Shutterstock

Las películas de superhéroes han tomado titularidad en un ambiente dominado por los reboots y remakes. En el campo de las adaptaciones de los cómics, Marvel se ha convertido en la reina indiscutible, gracias a la interconexión de su emblemático universo cinematográfico, cuyo último exponente es Spider-Man: no way home, largometraje que ya se ha convertido en uno de los estrenos más grandes de todos los tiempos.

Este exitoso mundillo también se ha visto envuelto en la polémica a medida que, por ejemplo, Marvel ha encaminado sus esfuerzos a un contenido más diversificado y de representación. De esa manera, hemos tenido la primera pareja homoparental de la firma con Eternals.

Mientras el UCM se dirige hacia esa dirección, también hemos visto que talentos ajenos a la industria se unen a los repartos de las películas, como Harry Styles en el papel de Eros, hermano de Thanos. En ese sentido, solo sería cuestión de tiempo para que Lady Gaga encuentre el rol que vaya acorde con sus valores basados en el empoderamiento femenino.