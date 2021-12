La productora de Spider-Man: no way home y el consejo que no siguen los Hombres Arañas

Spider-Man: no way home ha sido todo un éxito este fin de semana y no dudamos de que lo siga siendo hasta finalizar el año. Esto debido a que los fanáticos no solo van a desear ir una vez al cine, ya que muchos optan por ver la cinta por segunda y tercera vez.

Peter Parker, Ned y MJ buscando soluciones a los problemas en Spider-Man: no way home. Foto: Marvel Studios

Durante el tiempo de promoción de Sin camino a casa nos hemos enterado de varios datos curiosos y ahora, después de su estreno, nos sorprendemos aún más. Este fue el caso de lo revelado por la productora de Spider-Man: no way home, Amy Pascal, en una reciente entrevista a The New York Time.

Nosotros somos testigos de que, en la vida real, cada intérprete de Peter Parker ha consumado su amor con la coprotagonista y pareja de la ficción en la vida real: Tobey Maguire con Kirsten Dunst, Andrew Garfield con Emma Stone y Tom Holland con Zendaya.

Mary Jane Watson y Gwen Stacy fueron novias de Peter Parker. Foto: composición/Sony Pictures/Marvel Studios

Sin embargo, algo que siempre les dijo Amy Pascal a los actores es que traten de no involucrarse sentimentalmente , aunque ninguno lo consideró. “Me llevé a Tom (Holland) y Zendaya a un lado, por separado, cuando los elegimos por primera vez y les dimos una charla”, detalló.

“‘No vayas, simplemente no lo hagas. Intenta no hacerlo’. Les di el mismo consejo a Andrew (Garfield) y Emma (Stone). Esto puede complicar las cosas, ¿sabes? Y todos me ignoraron ”, agregó.

Tobey Maguire y Kirsten Dunst tuvieron una relación durante el tiempo que trabajaron juntos en Spider-Man de Sam Raimi. Foto: Sony Pictures

En el caso del primer Spider-Man de Sam Raimi, Tobey Maguire y Kirsten Dunst iniciaron su relación a la par de las grabaciones, así como Andrew Garfield y Emma Stone.

A diferencia del Tom Holland y Zendaya. Ellos, después de unos años de buena amistad, recién empezaron su noviazgo este año. Los fans se enteraron de este hecho por la publicación de algunas fotos.