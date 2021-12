Doctor strange 2: ‘in the multiverse of madness’ tendrá más personajes que Spider-man no way home

Spider-man: no way home presentó en una escena post-créditos el tráiler de Doctor strange 2: in the multiverse of madness. En el avance se vio que será una película que profundizará en el multiverso, por lo que cualquier cosa que se les haya ocurrido a los guiones podrá hacerse realidad. Por eso no es extraño que se hayan anunciado múltiples cameos y muchos personajes para esta nueva historia.

Dos meses extras de rodaje

Se sabe que se han usado dos meses extra de rodaje para introducir más cameos que Spider-Man: no way home, esto ha hecho que la cinta protagonizada por Benedict Cumberbatch sufriera cambios importantes en su fecha de estreno: de marzo Marvel Studios la reprogramó para mayo o junio.

Todos estos cambios le dieron la oportunidad al director Sam Raimi de mejorar algunos aspectos. De acuerdo al boletín Heat Vision de The Hollywood Reporter, la producción hizo algunos reshoots (regrabaciones) con el elenco principal los que terminaron esta semana y parece que nada ha sido casualidad porque la cinta se terminó casi al mismo tiempo que se estrenó la película de Jon Watts.

¿Rumores o verdades?

Doctor strange 2: in the multiverse of madness empezaría con el Hechicero Supremo (Benedict Cumberbatch) buscando a Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen) para que le de más información sobre el multiverso, en el camino ambos encontrarán a un nuevo personaje, América Chávez (Xochitl Gomez), que tiene el poder de pasar de una dimensión a otra. Así que comenzará un viaje inesperado donde cualquier cosa podría ocurrir.

Se ha rumoreado que podríamos llegar a ver a Chris Evans como Antorcha Humana, Patrick Stewart como Profesor X o Hugh Jackman como Wolverine. Lo que sin duda creará reacciones similares a lo vivido en el cine con Spider-Man 3.

¿Qué dijo Benedict Cumberbatch sobre estas modificaciones a Doctor Strange 2?

Benedict Cumberbatch, por su parte, comentó durante su presentación en The Today Show que estaba emocionado por todo lo que ha logrado Raimi con esta cinta. “Esperen cosas extraordinarias. Lo estamos mejorando aún más: tendremos algunas nuevas grabaciones en noviembre y diciembre, y saldrá en mayo. Y supongo que tendrás que esperar hasta entonces”.

Trailer de Doctor strange 2: in the multiverse of madness