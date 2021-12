Seis Siniestros vs. Spiderman: los planes para saga con Garfield que Sony canceló

Spider-Man: no way home no solo es la cereza del pastel para el UCM en este 2021, también es la película más importante para Sony Pictures en años, pues ya se ha posicionado como uno de los estrenos más exitosos en la historia del cine. Esta apuesta fílmica también viene de la mano de Marvel Studios; por ello, los fans estaban emocionados por ver a Tobey Maguire y Andrew Garfield junto a Tom Holland.

Esta reunión de ‘Trepamuros’ estuvo marcada por gran nostalgia para los espectadores, por lo cual el hashtag #MakeTASM3 se hizo tendencia en Twitter. Como se recuerda, Maguire sí logró completar su trilogía, a diferencia de Garfield, quien solo logró protagonizar dos entregas. Pero, esto no quiere decir que no hayan pensado en cómo conducir su historia antes de cancelarla.

El Spider-verse con Andrew Garfield, Tobey Maguire y Tom Holland por fin obtuvo sus respuestas en el estreno de No way home. Foto: Twitter/@KeyWatkins51299

¿De qué iba a tratar The amazing Spider-Man 3

Según explica ComicBook, The amazing Spider-Man 3 tendría a su protagonista enfrentándose contra los Seis Siniestros, una agrupación de villanos que iban a estar comandados por el Duende Verde de Chris Cooper (actor que interpretó al padre de Harry Osborn). Además, también contaría con el regreso de Richard Parker, el padre de Peter.

De hecho, esta tercera parte del héroe arácnido vería el regreso de personajes que supuestamente habían fallecido. Así lo reveló Denis Leary (capitán George Stacy, padre de Gwen) en declaraciones recogidas por el citado medio.

“Parte de la discusión sobre la tercera era que en este punto, Spider-Man podría tomar esta fórmula y regenerar a las personas en su vida que habían muerto”, precisó el artista.

The amazing Spider-Man 3 iba a tener el regreso de personajes fallecidos. Foto: composición/difusión

En esa línea, el cineasta Mark Webber dio a conocer que el principal hilo conductor de su propuesta tenía al Sr. Osborn iba a ser el villano principal de la trilogía que dirigió:

“Íbamos a congelar su cabeza y después iba a ser devuelto a la vida. Había un personaje llamado The Gentleman. Teníamos ciertas nociones de cómo hacerlo, pero creo que quizás estábamos siendo demasiado ambiciosos cuando empezamos a construir algunas cosas. (Osborn) iba a ser el villano principal. Iba a volver y liderar a los Seis Siniestros . Y también habíamos hablado algo del Buitre”, comentó.

¿Qué pasó con The amazing Spider-Man 3?

De acuerdo con CBR, The amazing Spider-Man 3 ya tenía su estreno programado para el 2016, seguido de una cuarta estrega para 2018. Sin embargo, cuando Sony se aproximó a Marvel Studios para trabajar en el proyecto, el presidente de esta última, Kevin Feige, se negó a cooperar ¿La razón? Quería trabajar en un reboot completo del personaje para el UCM.

De ese modo, la entonces presidenta de Sony Pictures, Amy Pascal, decidió descartar una secuela para la franquicia protagonizada por Andrew Garfield y aliarse para crear una nueva trama. Fue entonces que introdujeron a ‘Spidey’ en Civil War con Tom Holland como su intérprete.