Shazam 2: Gal Gadot como Wonder Woman tendría cameo en película del DCEU

Durante la DC FanDome 2021, la directora Patty Jenkins confirmó que Wonder Woman 3 estaba en marcha. Esta esperada tercera entrega de la superheroína interpretada por Gal Gadot también contará con la actuación de Lynda Carter (quien dio vida al personaje en la icónica serie homónima de los años 70). No obstante, este no sería el único proyecto en el que estaría involucrada la guerrera amazona.

Lyndar Carter aparecerá en Wonder woman 3. Foto: composición/difusión

Desde algunos años, Warner Bros. y DC han unido esfuerzos para construir un universo extendido similar al UCM de Marvel, aunque un tanto diferente, ya que, mientras este último muestra claras conexiones entre sus producciones, el primero se ha enfocado en contar historias independientes pero sin evitar los lazos entre ellas.

De ese modo, y más allá de la controvertida Liga de la Justicia, la primera entrega de Shazam tuvo una breve aparición de Superman. Ahora, de acuerdo con lo reportado por Screen Rant, Fury of the gods tendría un cameo de la Mujer Maravilla de Gadot, antes de continuar con su trama individual.

Wonder Woman es interpretada por Gal Gadot en el DCEU. Foto: Warner Bros / DC

Pese a que no existen mayores detalles acerca de qué tan importante será para la estructura de la película, el citado medio aclara que al usar la palabra ‘cameo’ es posible que Wonder Woman no tenga mayor relevancia para el desarrollo de la historia de Shazam 2 o alguna implicancia en el arco de los protagonistas.

Aun así, existe la posibilidad de que Diana Prince pueda jugar un rol más importante, ya que Screen Rant detalla que las villanas de la cinta son las hijas de Atlas, Hespera y Kalypso, y otra diosa de nombre desconocido por el momento. Como se recuerda, la mitología de Mujer Maravilla la relaciona con los dioses, pues es la hija de Zeus. Con ello, podría generar un despliegue bastante amplio de acción.

¿Cuándo se estrena Shazam! Fury of the gods?

Shazam! Fury of the gods se estrenará el 3 de junio de 2023.