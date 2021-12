Spider-Man no way home: una muerte necesaria para forjar al verdadero héroe

Alerta de spoilers. Spiderman: no way home, la película de Marvel y Sony más exitosa de 2021, presenta una de las muertes más inesperadas en la trilogía de Tom Holland. De esa forma, consigue darle un nuevo aire al personaje, a la vez que se acerca más a los comics del Hombre Araña. ¿Quién es el personaje que murió en el largometraje y por qué es importante para el héroe?

El ingenuo Peter Parker

Luego de dos franquicias fallidas de Spider-Man, las productoras Marvel Studios y Sony Pictures — que ya confirmaron una cuarta cinta — comprendieron que era momento de darle un aire fresco al personaje.

Así, la historia del nuevo Hombre Araña comenzaría sin la muerte del tío Ben y con un Peter Parker adolescente e inmaduro, puesto en la necesidad de tener siempre un mentor que le dijera que hacer.

Es por esto que en las primeras dos películas con Tom Holland, el director Jon Watts deja que Tony Stark y Mysterio funcionen como dos mentores que Parker debe superar (por las buenas y malas) siendo Spider-Man. Pero es recién en No way home en el que el adolescente Peter Parker comprende que no puede tener ambas vidas y que luego de sus malas decisiones, deberá cargar con un gran peso.

Ned Leeds es el mejor amigo del Peter Parker de Tom Holland. Foto: Marvel Studios

Una muerte predestinada

¿Cuál es el factor desencadenante en la historia de cualquier Spider-Man? La muerte de un ser querido. Y en Spiderman: no way home, es la de la tía May.

“No es mi problema, no puedo salvarlos a todos”, le dice un desesperanzado Peter. “Tú tienes un gran don, un poder. Y un gran poder, siempre conlleva una gran responsabilidad”, responde May.

Marisa Tomei interpreta a la tía May en la trilogía de Spider-Man con Tom Holland. Créditos: Marvel

Y es así, como, luego que el Duende Verde la atravesara por un lado con su planeador, la tía May muere, y le deja una profunda marca a Peter.

Una importante lección

Ser Peter Parker y Spider-Man es imposible o demasiado complicado para alguien inmaduro. Esto es algo que entienden bien muy las versiones de Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Cuando las tres versiones del Hombre Araña se juntan, los antecesores le hacen entender al Peter de Tom Holland que la venganza no es la solución.

“Para mí fue mi tío Ben” , señala Maguire. “Para mí fue Gwen, ella era mi MJ” , añade Garfield. Las muertes de sus seres queridos no han sido en vano, sino que les recuerda la responsabilidad de ser un héroe.

Tobey Maguire y Andrew Garfield aparecen en Spider-Man no way home. Foto: composición/Blog de Superhéroes

Lo mismo ocurre al final de la obra cinematográfica para el joven Peter Parker, quien, sabiendo que su vida como justiciero pone en peligro a sus seres queridos, renuncia a su mejor amigo y a su novia.

Y de esta forma, sin familia y sin amigos, Parker empieza una vida en solitario como Spider-Man, comprendiendo la última lección que le dejó su tía May y lo que sus otras versiones han pasado.