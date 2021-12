Tobey Maguire y Andrew Garfield no dejarían el UCM: podrían volver para Secret wars

Spider-Man: no way home tuvo su esperado estreno hace algunos días. La emoción por esta nueva película de Marvel Studios y Sony Pictures estuvo justificada, en gran parte, por la nostalgia que representó el regreso de (ALERTA DE SPOILER) Tobey Maguire y Andrew Garfield. No obstante, es probable que su presencia en el UCM pueda extenderse por al menos un proyecto adicional.

Según ha informado el famoso insider Daniel RPK, Garfield ya ha hablado con Marvel acerca de que le gustaría volver a interpretar al arácnido. Ahora, un nuevo reporte de MyTimeToShineHello indica que ‘La casa de las ideas’ estaría considerando incluir tanto al protagonista de Tick Tick Boom como a Maguire en Secret wars.

Tobey Maguire y Andrew Garfield podrían regresar para Secret wars tras su participación en No way home. Foto: composición/Marvel Studios/Sony Pictures

Pese a que ello se mantiene en el terreno de los rumores, todo apunta a que la firma presidida por Kevin Feige estaría buscando la manera de adaptar uno de los mayores crossovers de superhéroes y villanos. De hecho, este proyecto contaría con la presencia de los directores más famosos del UCM: Anthony y Joseph Russo (Avengers: endgame).

En declaraciones recogidas por CBR, Joseph respondió en torno a un posible retorno a Marvel Studios con Secret wars: “Uno de estos días. Tendremos que ver cómo se desarrolla todo esto. ¡No sé qué van a hacer con todos estos personajes!”.

Asimismo, y luego de meses de haberse pronunciado sobre la demanda de Scarlett Johansson a Disney, el cineasta dio esperanzas a sus fans sobre restablecer su situación laboral con la compañía de Feige:

“Mira, amamos a esos tipos, y no puedo decir una cosa u otra, pero trabajaría con ellos sin dudarlo. Es la mejor experiencia de trabajo de nuestras carreras. Son como una familia para nosotros. Amamos este material y amamos a los fans”, precisó.

Los hermanos Russo podrían dirigir la adaptación de Secret Wars. Créditos: Marvel/difusión

¿De qué trata Secret wars?

Según explica Marvel en su sitio web, la historia de Secret wars se plantea a través de 12 números, escritos por Jim Shooter e ilustrados por Mike Zeck y Bob Layton. En estas páginas se nos presenta a la entidad cósmica Beyonder como responsable de reunir a diversos héroes y villanos en un mundo llamado Battleworld.

De ese modo, los Vengadores, X-Men, Cuatro Fantásticos, Spider-Man, Magneto, el Doctor Doom y más, tendrán que enfrentarse para poder liberarse de este ser poderoso que los retiene como piezas de su juego de ajedrez.