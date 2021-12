Spiderman tendría cameo en Hawkeye: crossover anticiparía nuevo rival de ‘Spidey’

La atención mundial ha estado enfocada en el estreno de Spider-Man: no way home. La nueva película de Marvel Studios y Sony Pictures ha presentado a icónicos villanos de otras sagas del arácnido, además de confirmar los sonados rumores del Spider-Verse. Sin embargo, la gran cobertura que ha recibido ha eclipsado el aceptable recibimiento que estaba obteniendo Hawkeye y sus estrenos semanales.

Si bien el capítulo 5 de la serie protagonizada por Jeremy Renner sorprendió a los fanáticos con la revelación de uno de los villanos más esperados, los inesperados cameos estarían por recibir a una de las mayores estrellas del UCM. De acuerdo con un reciente reporte de ComicBook, el Hombre Araña interpretado por Tom Holland tendría una explosiva aparición.

Spider-Man: no way home es una de las películas con mayor recaudación de todos los tiempos. Foto: composición/Marvel Studios

¿Cómo pasaría esto?

Al inicio de la producción de Disney Plus, Ojo de Halcón lleva a sus hijos a Rogers, the musical. Esta obra de teatro podría ser una simple adición a la trama, pero en realidad ha sido tomado por los espectadores como un importante punto de conexión con No way home.

De ese modo, este nexo podría anticipar que el final de temporada de la mencionada serie contará con la presencia de ‘Spidey’. Esto debido a que, según lo explicado por el citado medio, las escenas que cerraron el episodio 5 dejaron entrever que habrá acción en la pista de patinaje en Centro Rockefeller de Nueva York.

Kingpin es el seudónimo de Wilson Grant Fisk, villano que aparece en los cómics de Marvel Studios. Foto: composición/Marvel Studios/Disney Plus

Por su parte, los últimos minutos de Spider-Man 3 nos mostraron al ‘Trepamuros’ balanceándose por las calles de la misma ciudad en dirección a la mencionada locación. Con ello, el héroe podría encontrarse con su compañero vengador y Kate Bishop para ayudarles a luchar.

Además, ComickBook también menciona que esto podría marcar un precedente para ver a ‘Spidey’ enfrentándose contra Kingpin en el futuro, una interacción bastante habitual en el mundo de los comics de Marvel.