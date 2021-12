Spiderman no way home: 3 momentos forzados que pasaron desapercibidos por la emoción

ALERTA DE SPOILERS. Spiderman no way home, largometraje protagonizado por Tom Holland, llegó a salas de cine a nivel mundial y la emoción de los fanáticos se desató con la confirmación de varias teorías de la película. Pero, por más increíble que sea, no es perfecta y ciertas escenas dejan ver que la trama está forzada en algunos momentos.

Marvel y Sony ya han logrado presentar uno de sus proyectos más taquilleros de 2021, pero ¿cuáles son sus errores? En esta nota, te mostramos 3 momentos forzados que podrían haber pasado desapercibidos por la emoción del Spider-Verse.

Los portales de Ned

Sí, para los fanáticos fue realmente emocionante ver cómo es que Ned, el mejor amigo de Peter Parker, logra abrir los portales que traen a Andrew Garfield y Tobey Maguire al UCM (incluso el que trae de vuelta al Doctor Strange).

La película trata de justificar esto mediante algunos diálogos en los que el personaje interpretado por Jacob Batalon da a entender que en su familia hubo algunos magos, pero no profundiza lo suficiente.

Ned y Doctor Strange. Foto: composición/Marvel

Hay que recordar que, en la primera película de Doctor Strange, el ex hechicero supremo pasa por un intenso entrenamiento para lograr abrir su primer portal.

¿Cómo es que Ned, sin entrenamiento y solo con el anillo de Strange, logra abrir portales que dan exactamente con la ubicación de los Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield?

La geometría vs. Doctor Strange

Cuando Peter Parker intenta salvar a los villanos de su muerte, surge una pelea contra Doctor Strange en la que el hechicero los lleva a ambos hacia la Dimensión Espejo.

Doctor Strange ya no posee la gema del tiempo ni es el Hechicero supremo en Spider-Man: no way home . Foto: Marvel Studios

Una vez ahí, el personaje de Benedict Cumberbatch está por dejarlo atrapado en dicho lugar, pero Spider-Man logra vencerlo utilizando la geometría.

Es más, con su telaraña logra dejarlo amarrado de las extremidades y consigue quitarle el anillo que usa para crear los portales.

¿Cómo es que un simple cálculo de geometría logró vencer al mismo hombre que vio más de 14 millones de posibles futuros para salvar a toda la humanidad?

Si bien Strange ya no tiene la gema del tiempo para volver a hacer lo mismo, no era su primera vez en la Dimensión Espejo, por lo que incluso su conocimiento sobre matemáticas (al menos en ese lugar) debería ser superior al de Peter.

La única explicación lógica podría ser que fue un simple acto de irresponsabilidad. De hecho, Wong, el nuevo hechicero supremo, debería haber aparecido desde antes viendo tal amenaza para su realidad, pero no lo hizo en ningún momento.

Los 3 Spider-Man tenían todo listo

Sí, ningún fanático va a negar que uno de los mejores momentos de la película es cuando se juntan en escena por primera vez los 3 Spider-Man.

Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland compartieron varias escenas en Spider-Man: no way home. Foto: Fanmade Marvel

El plan de Andrew Garfield, Tobey Maguire y Tom Holland es curar a los villanos, lo cual tiene sentido, pero cuando se juntan en el laboratorio hay algo que llama mucho la atención.

¿Cómo es que en ese pequeño laboratorio tenían todos los materiales necesarios para crear las curas de todos los villanos?

Si bien los sueros y dispositivos surgieron con la tecnología Stark, queda bien claro en el filme que estos se estropearon a lo largo de la cinta.

En la escena del laboratorio solo vemos a los héroes con algunos tubos de ensayo y recipientes. ¿Cómo es que con tan poco lograron repararlo todo?