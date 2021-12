‘Spider-Man: no way home’ logra el tercer mejor preestreno de la historia

Spider-Man 3 superó todas las expectativas con su estreno en cines peruanos el pasado 15 de diciembre. Cuatro días después, la cinta sigue dando de qué hablar entre los fanáticos y el éxito de taquilla la respalda para mantenerse en cartelera por muchas semanas más.

El argumento, personajes y despliegue del multiverso arácnido en la historia fueron grandes atractivos del film así como el regreso de viejos personajes que marcaron la infancia a más de uno. No por nada Spider-Man: no way home ha roto varios récords.

Según dio a conocer Deadline, la tercera entrega de Spider-Man logró posicionarse como el tercer mejor preestreno de la historia en Estados Unidos. Su recaudación alcanzó un total de 50 millones de dólares con sus funciones preliminares.

Las únicas cintas que están por delante suyo son Avengers: endgame con 60 millones de dólares y Star Wars: the force awakens con 57 millones de dólares. Así también queda constatado el dominio de Disney (Marvel Studios y Lucasfilm) en el mercado cinematográfico.

El Multiverso de Spider-Man es denominado Spiderverso. Foto: composición/ Twitter

¿De qué trata No way home?

Por primera vez en la pantalla grande, Spider-Man ya no puede esconderse detrás de la máscara tras la revelación de Mysterio. Luego de intentar que su mundo no se le venga encima, se da cuenta que ya no puede separar su vida como superhéroe de su vida normal.

A fin de revertir la complicada situación, el protagonista le pide ayuda al Doctor Strange y juntos realizan un hechizo para que el mundo olvide quién es Spider-Man. Sin embargo, todo se sale de control y las grietas del multiverso se abren, trayendo amenazas de otros mundos.