‘Spider-Man: no way home’: esta es la asombrosa cifra que el filme acumula en su primer fin de semana

Spider-Man: no way home es la cuarta película del UCM durante el 2021 y la tercera entrega de la trilogía de Tom Holland. El filme es dirigido por Jon Watts y nos presenta el regreso de los clásicos villanos de la franquicia como Alfred Molina como Doc Ock, Willem Dafoe como Green Goblin y Jamie Foxx como Electro.

La publicidad de No way home se centró principalmente en el multiverso y los villanos adjuntos a él. Durante la campaña promocional, Sony y Marvel Studios se aseguraron de informar a los fanáticos que la película rendiría homenaje a la historia de la pantalla grande de Spider-Man, aumentando así el ‘hype’ de los seguidores.

Además, los rumores que indicaban un posible regreso de los Spideys de Tobey Maguire y Andrew Garfield, ha hecho que el filme domine la taquilla desde su estreno mundial. Aquí te mostramos las ganancias que ha tenido la cinta durante su primer fin de semana.

Spider-Man: no way home, la segunda más taquillera en su primer día de estreno en Estados Unidos. Foto: composición/Marvel Studios

¿Cuánto ha ganado Spider-Man: no way home?

El diario The Hollywood Reporter compartió que Spider-Man: no way home obtuvo un estimado de 253 millones de dólares en 4.336 cines estadounidenses durante su primer fin de semana , marcando el tercer debut nacional más grande de la historia.

De lejos, No way home registra el fin de semana de estreno más alto de la era pandémica, lo que borró el récord anterior de Venom: let there be Carnage, la cual recaudó 90 millones de dólares. En ese sentido, el medio ha mostrado una lista actualizada de los cinco primeros fines de semana más importantes de la historia en los EE.UU.

Avengers: endgame (375 millones de dólares)

Avengers: infinity war (275 millones de dólares)

Spider-Man: no way home (253 millones de dólares)

Star wars: the último Jedi (220 millones de dólares)

La aclamada cinta del UCM ha recibido elogios de los fanáticos en las redes sociales, lo que probablemente influirá en que muchos más espectadores se animen en ver la película por primera vez.

También se debe señalar que las primeras proyecciones de taquilla fueron superadas enormemente. Box Office Pro proyectó que la película tendría una recaudación de entre $135 millones a $185 millones en la primera semana en los EE.UU., cifra muy alejada de su debut confirmado con $253 millones.