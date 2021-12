‘Spider-Man: no way home’: Duende Verde es el mejor villano del Spider-Verse

Willem Dafoe regresó 19 años después como el terrorífico Duende Verde. Contra todo pronóstico, logró mejorar al villano y darle una profundidad que ha dejado boquiabiertos a los fans.

No way home marcó el final de la trilogía, pero no el fin de Tom Holland como Spider-Man. Foto: composición / Marvel Studios / Sony