Navidad: las 5 películas más vistas en Nochebuena, según estudio

Home alone: Esta icónica cinta es protagonizada por Macaulay Culking y dirigida por Chris Columbus. Su estreno fue en 1990 y desde aquella época ha acompañado los hogares de diferentes generaciones de niños. Ello se ve reflejado en el 28% de los votos que acumuló

The nightmare before Christmas: Titulada en los países de América Latina como El extraño mundo de Jack. Este largometraje tiene un 20% de votos. Como dato curioso te contamos que, a diferencia de lo que se podría pensar en primera instancia, Tim Burton no es el director de la cinta, más bien está acreditado como guionista y productor. En tanto, su dirección recayó sobre Henry Selick.