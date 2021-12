Mahershala Ali: “Hay que vivir tan apasionadamente como podamos”

El dos veces ganador del Óscar, el actor Mahershala Ali, por Moonligth (2016) y Green Book (2018), debuta con su primer rol protagónico en Swan Song (La canción del cisne), la película que dirige Benjamin Cleary y que se estrenó este fin de semana en la plataforma Apple TV +.

En esta historia ambientada en un futuro cercano, Ali interpreta a Cameron, un padre y esposo amoroso que espera a su segundo hijo junto a Poppy, su esposa (Naomie Harris), cuando de pronto descubre que padece de una enfermedad terminal. En ese trance, su doctora (Glenn Close) le propone una salida para aliviar el dolor de su familia ante su inminente partida: crear un doble idéntico que lo suplantará cuando él ya no esté.

“No sé si haría lo mismo que Cameron, considerando que mis circunstancias son distintas. Creo que yo todavía tengo el chip hacia seguir el orden natural de las cosas, respetar y entender lo que está pasando en tu tiempo para llegar a un fin. Lo que sí tengo presente es que se trata de una oportunidad y creo que en todo caso podría ser una decisión muy difícil de tomar para mí. No estoy 100% seguro, pero no creo que lo haría”, reflexiona el actor sobre su postura a través del Zoom durante una reunión con medios de diversos países.

PUEDES VER: El consejo del primer Blade para Mahershala Ali sobre el reboot de Marvel

Conocido por sus brillantes y pulcras interpretaciones, entre ellas el doctor en música Don Shirley en la película ganadora del Óscar Green Book, Mahershala Ali tiene en Swan Song el reto de interpretar a dos personajes físicamente idénticos, pero distintos a la vez.

“Fue difícil, pero nuestro director e instructor hicieron un gran trabajo de mantener la esencia de cada cual. Cameron es un hombre que enfrenta su mortalidad, el otro, Jack, está luchando y se pregunta cuál es su misión para vivir. Era simplemente cambiarse de ropa: Cameron podía estar respirando distinto o tal vez parpadeaba un poco más lento o era más pesado, porque no tenía la misma energía de Jack. Por otro lado, pensaba en Jack como más saludable, esperanzado, apasionado que tenía un brillo distinto”, cuenta.

Escena. Junto a Awkwafina. Foto: difusión

Química ideal

En la cinta, el actor comparte escenas con Awkwafina, Adam Beach y Naomie Harris, con quien vuelve a repetir dupla protagónica desde Moonlight. “Naomie y yo trabajamos muy bien juntos, lo disfrutamos. No sé si sabes esto, pero ella tuvo tres días para grabar todo su trabajo en Moonligth. No hubo ensayos, empezamos a grabar de frente y fue una experiencia superremarcable. Yo estaba completamente confiado y Ben (el director) también de que ella iba a ser increíble y así fue. No hubo ensayos, ella solo rebuscaba en la profundidad de su alma. Todos los flashbacks que ves o una escena que dure 30 segundos fueron grabados en una sola toma. Todo eso llevó a que nuestra química funcionara. Lo que me llamó la atención fue su compromiso como actriz, imbuirse en la historia y motivarme a hacer lo mismo. Creo que eso es contagioso y se nota”, dice Ali, quien, por cierto, acaba de recibir su primera nominación por este trabajo en los Globos de Oro en la terna de mejor actor en una película de drama.