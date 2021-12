Venom: let there be carnage es nombrada una de las peores películas del año, según la crítica

Los medios más importantes comienzan a publicar sus listas de lo mejor y lo peor del año, y las películas y series no son la excepción. Hace poco la gente de DC celebraba que la revista Variety colocó a La Liga de la Justicia de Zack Snyder entre lo mejor del año. Pero, ahora, en la casa Marvel lamentarán que Venom: Let There Be Carnage está entre lo peor del año.

A pesar de que la secuela de Venom fue recibida con reseñas mucho más positivas que las de su predecesora, no le fue suficiente para que la revista no lo incluyera en la lista de las peores películas.

¿Qué dijo Variety sobre Venom 2?

El medio especializado le dedicó estas líneas a la película : “(...) una secuela descuidada de una de las peores películas del canon de Marvel, el regreso de Tom Hardy como Eddie Brock infectado con simbiontes prometió subir la apuesta al presentar al rival rojo sangre de Venom, Carnage, pero fue una oportunidad desperdiciada . Debería haberse tomado el tiempo para abordar lo que hizo mal la película anterior, como animar bichos con exceso de cafeína y sensibilidad. Lo que debería haber sido un enfrentamiento mutante épico se ve socavado por una dirección incoherente y un CGI (imagen generada por computadora) más caricaturesco”.

¿Qué veremos en Venom 3?

Sony confirmó que la historia del simbionte –más antihéroe que villano- continuará en una tercera cinta. En entrevista para el portal Collider, Amy Pascal, ejecutiva de Marvel sostuvo: “las historias del UCM están entretejidas de tal manera que cada producción que se estrena en una pieza fundamental en su rompecabezas, y todas deben calzar perfectamente”.

Una teoría sobre que trataría la nueva cinta de Veneno señala que el factor que provocaría la pelea entre el Spiderman de Tom Holland y el Venom de Tom Hardy es que éste recordaría su muerte a manos de Tobey Maguire en el universo de Sam Raimi. En dicha realidad, el mutante del actor Topher Grace muere producto de una de las bombas del Duende Verde.

Cuando el multiverso es desatado con el encantamiento del Doctor Strange, el Venom de Tom Hardy no solo termina en el mundo del Peter Parker de Tom Holland, sino que también tiene recuerdos del arácnido acabando con su vida en otro universo. Esto provocaría que el simbionte se vea amenazado y tenga la necesidad de destruirlo, dando paso a Spider-Man 4 o Venom 3.