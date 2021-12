Venom: let there be carnage es nombrada una de las peores películas del año, según la crítica

A pesar de que la segunda entrega de la historia del simbionte de Marvel fue un éxito y que, para sorpresa de los fanáticos de Marvel, mostró una conexión con el Spiderman de Tom Holland en su escena post créditos, no logró convencer a la crítica especializada.

La revista Variety seleccionó a Venom: Let There Be Carnage entre lo peor del 2021. Foto: Sony Pictures.