The Batman: el director Matt Reeves dice que su Bruce Wayne está inspirado en Kurt Cobain

El primer tráiler de The Batman se presentó durante el DC FanDome del 2020 y fue todo un éxito entre los fans; sin embargo, lo que llamó más atención fue que la canción que sonaba de fondo era “Something in the way”, de Nirvana. La elección de los temas para un tráiler muchas veces se da con el fin de encontrar el ambiente adecuado a la película. En el caso de esta nueva versión de Matt Reeves, había una razón mucho más específica detrás del uso de esa melodía.

Batman: un Kurt Cobain en descomposición

En entrevista para la revista Empire, el director de The Batman, Matt Reeves contó lo siguiente: “ Cuando escribo escucho música y mientras escribía el primer acto puse ‘Something in the way’ de Nirvana. Fue entonces cuando se me ocurrió que, en lugar de convertir a Bruce Wayne en la versión de playboy que hemos visto antes, hay otra versión que había pasado por una gran tragedia y se había convertido en un recluso”.

“Así que comencé a hacer esta conexión con la película Last days de Gus Van Sant y la idea de que esta versión ficticia de Kurt Cobain estuviera en esta especie de mansión en descomposición”, expresó para la revista.

Reeves eligió a Robert Pattinson para interpretar su versión de Batman tras verlo en la cinta Good time de los hermanos Safdie. Foto: Warner Bros.

¿Por qué elegir a Robert Pattinson como Batman?

Reeves explicó a Empire que el actor Robert Pattinson se convirtió en el adecuado para interpretar su versión de Batman tras verlo en la cinta Good time de los hermanos Safdie, donde su actuación le llamó la atención.

“En esa película podías sentir realmente su vulnerabilidad y desesperación, pero también podías sentir su poder. Pensé que era una gran mezcla. También tiene esa cosa de Kurt Cobain, donde parece una estrella del rock, pero también sientes que podría ser un recluso”, aseveró.

“ No se trata solo de una visión diferente de Bruce Wayne, sino también de un Batman diferente, con menos artilugios llamativos como los que ofrecía Lucius Fox (que no aparece aquí) en la trilogía de Nolan y con un toque más casero y autoconstruido. Lleva dos años saliendo todas las noches, recibiendo palizas, disparos, puñaladas y quemaduras. Eso se nota. Hay un roce de bala en la capucha, justo al principio. No creo que eso se haya hecho antes”, relató Matt Reeves a Empire.

