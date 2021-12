‘Spider-Man: no way home’ llegará a HBO Max: ¿cuándo se estrenará vía streaming?

El estreno de Spider-Man: no way home ha desatado la locura en internet. En medio de spoilers y filtraciones confirmadas, el éxito de esta esperada película de Marvel Studios y Sony Pictures no solo ha puesto sobre la mesa las conversaciones para una nueva entrega del superhéroe interpretado por Tom Holland, sino que los fanáticos ya se preguntan cuándo podrán disfrutarla vía streaming y desde la comodidad de sus hogares.

De acuerdo con lo reportado por Variety, No way home se ha posicionado como el segundo mejor estreno en la historia del box office (taquilla de Estados Unidos y Canadá) gracias los 121,5 millones de dólares que recaudó el viernes 17. Claramente, su paso por los cines está un poco lejos de finalizar; pero su arribo a internet estaría más cerca de lo que crees.

Spider-Man: no way home es una de las películas más exitosas de los últimos años. Foto: composición / Marvel Studios / Sony Pictures

No way home llegará a HBO Max

Como se sabe, las plataformas de streaming han ganado campo en la era pandémica del séptimo arte, por lo cual no es raro de ver que, luego de un periodo de ventana en salas de proyección, exitosas cintas lleguen a alguno de los más populares servicios de videos bajo demanda. De ese modo, ahora podemos reproducir títulos como Duna, entre otros.

En ese sentido, Luis Duran, gerente general de HBO Max para Latinoamérica, publicó un tuit, con el que confirma que Spider-Man: no way home llegará al mencionado streamer, junto a otros blockbusters de este año.

“Repasando el line up de pelis en 2022 con @marianocesar (líder de Programación y Estrategia de Contenidos para HBO Max) En la primera mitad del año @HBOMaxLA estrenará 8 de las 10 películas más taquilleras en LatAm, incluyendo Matrix, F9 last saga, Morbius, Venom y Spiderman. Nos faltan Eternals y Black Widow. Si quieres blockbusters: HBO Max”.

El gerente general de HBO Max en Latinoamérica, Luis Duran, confirma estreno de No way home en el streaming. Foto: captura de Twitter

Esta publicación dejó una duda muy clara: ¿a qué película del simbionte y del ‘Trepamuros’ se refiere? Por ello, el propio Duran confirmó a uno de los fanáticos que se refería a las últimas.

El gerente general de HBO Max en Latinoamérica, Luis Duran, confirma llegada de No way home al streamer. Foto: captura de Twitter

¿No way home estará en Netflix?

De acuerdo con un artículo de Forbes, Sony Pictures ha firmado un acuerdo con Netflix, con el que los estrenos del estudio entre 2022 y 2026 tendrán un estreno exclusivo en la videoteca de contenido del gigante del streaming. Sin embargo, esto, por lo pronto, solo se aplica a Estados Unidos y no se ha detallado si también incluye a Spider-Man 3.

Además, tampoco se tiene muy claro será el futuro de la No way home para Disney Plus.