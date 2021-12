‘Spider-Man: no way home’, escenas poscréditos: ¿qué vendrá en el futuro del UCM?

Luego de semanas de espera, Spider-Man: no way home es una realidad en miles de cines alrededor del mundo. Esta nueva película de Marvel Studios y Sony Pictures protagonizada por Tom Holland se ha convertido en uno de los estrenos más exitosos de los últimos años gracias a la acción desatada por el multiverso. No obstante, más allá de la trama, las escenas poscréditos tienen gran importancia, especialmente para el futuro del UCM.

Como ya se ha dejado en claro, Marvel utiliza este tipo de secuencias para conectar con sus próximos proyectos. De ese modo, por ejemplo, Eternals nos mostró que Harry Styles como Eros (el hermano de Thanos) volverá para próximos proyectos, además se anticipó la inminente llegada de Blade.

La primera escena poscréditos de No way home

La primera escena poscréditos de No way home nos muestra a Eddie Brock (interpretado por Tom Hardy) en un restaurante mexicano, ya que en Let there be Carnage fue transportado a la realidad del Peter Parker de Holland. Claramente, el reportero estrella está muy confundido por todo.

Por ello, el camarero le comenta acerca de los vengadores, Hulk, las gemas del infinito y el chasquido de Thanos. Sin embargo, antes que pueda pronunciar alguna otra palabra, es regresado a su universo original. Pero, un acercamiento a la mesa en la que estaba sentado evidencia que una parte de Venom se ha quedado.

Esto, sin duda, es un guiño a lo que se venía adelantando anteriormente: el simbionte se enfrentará al Hombre Araña, aunque no se sabe si Hardy retomará su personaje o si el extraterrestre usará a otro huésped para concretar sus siniestros planes. Esto podría concretar en una trilogía, pues Marvel y Sony han anunciado que vienen trabajando en aventuras de ‘Spidey’.

Tom Hardy podría dejar de ser Venom para eventual crossover con Spider-Man. Foto: composición / Sony Pictures

La segunda escena poscréditos de No way home

Más allá de ser una parte más de la película, la segunda escena poscréditos de No way home es un teaser para Doctor Strange: in the multiverse of madness, la secuela con Benedict Cumberbatch.

Además, también se presenta Xochitl Gómez, quien eventualmente se convertirá en América Chávez en el UCM. Con ello, su llegada, sumada al hecho de que ya tenemos a Hailee Steinfeld como Kate Bishop, sería un avance a la próxima introducción de los Young Avengers, un grupo de jóvenes superhéroes que serían la nueva generación de vengadores.