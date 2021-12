Spider-Man: no way home supera la taquilla el primer día de estreno en Estados Unidos

Spider-Man: no way home ya está en los cines del mundo y todos lo sabemos ya sea porque hemos ido a ver la película de Marvel Studios o por toda la publicidad que se ha generado en las últimas semanas. Además, está la gran incógnita: ¿veremos a Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland juntos y salvando el mundo?

Kevin Feige dijo que Spider-Man tiene todavía historias que contar en el UCM de Marvel. Foto: composición/Marvel Sudios

Una noticia que ha alegrado demasiado a la industria del cine es el éxito que está teniendo el filme del Hombre Araña. El estreno oficial de Spider-Man: no way home en Estados Unidos fue el viernes 17 de diciembre y, a pesar de haberse estrenado dos días más tarde que en otros países, Sin camino a casa ha superado la taquilla.

Según la información de Variety, la película de Marvel ha arrasado con su meta propuesta de todo el fin de semana, pues solo en su primer día de lanzamiento ganó US$ 121.5 millones , quedando atrás, por muy poco, de Avengers: end game, cinta que, hasta ahora, es la primera de la lista, con US$ 156.7 millones recaudados.

Spider-Man: no way home podría ser la película que salve la industria del cine tras la pandemia del COVID-19. Foto: composición/Sony Pictures/Marvel Studios

Curiosamente, la cifra esperada para el primer fin de semana era entre US$ 150 a 180 millones. Sin embargo, el tercer audiovisual de Tom Holland rompió su propio récord propuesto. A tal punto que ahora se espera que hasta este domingo 19 de diciembre Spider-Man: no way home recolecte US$ 242 millones .

Definitivamente, Spider-Man: sin camino a casa es una de las películas más esperadas del año y las cifras lo demuestran. No podemos dejar de mencionar que otro índice de esta ganancia es el aumento de precio en los boletos; sin embargo, esto no desmerece para nada al material.