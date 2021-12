Spider-Man 4: Marvel y Sony confirman la producción de la secuela

Antes del lanzamiento de Spider-Man: no way home, había muchas dudas sobre si Tom Holland continuaría interpretando a Peter Parker en el UCM. Sin embargo, a fines del mes pasado, la productora de la franquicia de Spider-Man, Amy Pascal, reveló que no solo se estaba preparando una cuarta película del ‘trepamuros’, sino que se estaba pensando en realizar una nueva trilogía.

Durante una entrevista con The New York Times, Pascal y el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, aseguraron que la cuarta película de Peter Parker se encuentra en preproducción y que ambos equipos colaboran para que sea de la mejor manera posible. Entérate, a continuación, que fue lo que dijeron.

Peter Parker, MJ y Ned en Spider-Man: no way home. Foto: Marvel Studios

¿Qué fue lo que dijeron Kevin Faige y Amy Pascal?

Durante la entrevista con el medio estadounidense, le pidieron a Pascal que aclarara sus comentarios referentes a No way home: “Somos productores, así que siempre creemos que todo saldrá bien”, dijo. “Me encanta trabajar con Kevin Feige. Tenemos una gran asociación, junto con Tom Rothman, quien dirige Sony, y ha sido fundamental contar con un gran líder de grandes ideas. Espero que dure para siempre”.

A lo que Feige agregó: “Amy, yo, Disney y Sony estamos hablando; sí, estamos comenzando a desarrollar activamente hacia dónde se dirige la historia. Esto lo digo abiertamente porque no quiero que los fanáticos pasen por cualquier trauma de separación como lo que sucedió después de Far from home. Eso no ocurrirá esta vez”.

Kevin Feige es director de Marvel Studios desde octubre de 2019. Foto: Marvel Studios

El trauma de separación al que se refiere Feige es el incidente en el que The Walt Disney Company y Sony terminaron brevemente su asociación tras el lanzamiento de Spider-Man: far from home, dejando incierto el futuro de la franquicia. Sin embargo, las diferencias fueron resueltas.