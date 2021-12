Mi pobre angelito: todas las películas de Home alone ya están en Disney Plus

Estamos a una semana de Navidad y Disney Plus nos alegra con el nuevo contenido de su cartelera, pues ahora podemos disfrutar de toda la saga de Mi pobre angelito; además de la reciente película original de la compañía: Mi pobre y dulce angelito.

La saga de Mi pobre angelito tiene seis películas en total. Foto: Disney+

La plataforma de streaming ya contaba con las tres primeras entregas de Mi pobre angelito (la 1 y la 2 interpretadas por el recordado y talentoso Macaulay Culkin), y también con su reciente lanzamiento propio, protagonizado por el joven Archie Yates.

Sin embargo, acaba de agregar para completar la lista Mi pobre angelito 4 (2002) y Mi pobre angelito 5 (2012). Finalmente, las seis cintas están en un solo espacio, siendo este Disney Plus.

Mi pobre angelito 4 fue protagonizado por Mike Weinberg. Foto: Disney+

Como un clásico de Navidad, Home alone, nombre oficial en inglés, ha cautivado desde su llegada al servicio de Disney+, pues según las estadísticas de FlixPatrol, del 10 de diciembre al 16 de diciembre, Mi pobre angelito 1 fue la más vista de la plataforma. Asimismo, desde el 11 de noviembre de este año, se mantiene en el top 10 con el puesto número 2.

Desde que Disney compró todos los derechos de 20th Century Fox, ha procurado encajar todos los audiovisuales correcta y estratégicamente en Disney+. También ha realizado alguno que otro remake, como el de Mi pobre y dulce angelito, que ha sido un buen ingreso.

Imagen de recuerdo de Chris Columbus, director de Mi pobre angelito, y Macaulay Culkin. Foto: difusión

No obstante, a los fanáticos de los clásicos como de otras producciones no les ha agradado mucho la producción, entre ellos se encuentra el director de las primeras películas de Mi pobre angelito: Chris Columbus.

El también director y productor de algunas películas de Harry Potter hace un tiempo dijo para Jake’s Takes: “En esta versión de Hollywood en la que vivimos, todo el mundo está rehaciendo todo y reiniciando todo . Quiero decir, está saliendo un reinicio de Mi pobre angelito”.

Mi pobre y dulce angelito, la última película de la saga de Home alone. Foto: Disney+