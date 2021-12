Hawkeye: motivo por el que Yelena usa los nombres completos para referirse a otros personajes

El Universo Cinematográfico de Marvel está pasando uno de sus mejores momentos en cuanto a estrenos. Luego del lanzamiento de Spider-Man: no way home y la alta valla que dejó para las próximas producciones, la nueva serie de Disney Plus, Hawkeye, sabe cómo mantener el interés de los fanáticos.

La inclusión de Yelena Belova, interpretada por la actriz Florence Pugh, en la serie ha hecho que los espectadores estén considerando a Ojo de Halcón como una de las mejores series del UCM. Su personaje rápidamente conquistó a los fanáticos, pues apareció por primera vez en la película Black Widow.

El personaje, a parte de mostrar un marcado acento ruso, constantemente se refiere al resto de los personajes utilizando los nombres completos. Kate Bishop, Clint Burton y Natasha Romanoff fueron mencionados incluso con sus apellidos.

Yelena Belova apareció en el episodio 4 de Hawkeye. Foto: Disney Plus

Yelena Belova en Hawkeye

Luego de que su hermana Natasha Romanoff falleciera tras los eventos de Avengers: endgame, la nueva Black Widow busca venganza, siendo su principal objetivo acabar con la vida de Clint Burton, también conocido como Hawkeye. En ese sentido, con un cameo en el cuarto episodio y una extensa participación en el quinto capítulo, el personaje reapareció para explicar cuál es su fin en la ciudad de Nueva York.

Nuevo traje de Yelena Belova en Hakweye, la serie de Disney Plus y Marvel. Foto: Disney Plus/Marvel

¿Por qué Yelena Belova se refiere a los personajes con sus nombres completos?