El poder del perro, favorita en los Globos de Oro

Con El poder del perro (The power of the dog), Jane Campion, una de las siete mujeres cineastas en ser nominadas al Óscar en 93 años, vuelve a la dirección. La ganadora de la Palma de Oro de Cannes y estatuilla dorada a mejor guion por El piano dirige un wéstern que cuestiona el machismo, la homofobia y persigue varios premios en los próximos Globos de Oro. La directora neozelandesa eligió a Benedict Cumberbatch como el primer hombre protagonista de su filmografía.

“El cálculo que hice fue que Benedict es un actor increíble. Y es un hombre muy carismático e inteligente, y tenía hambre. Simplemente, no quería decepcionarme con alguien que iba a entrar en el día y no haber hecho la investigación. Necesitaba a alguien con hambre”, le confiesa la cineasta a Guillermo del Toro en una conversación para Variety. En la película de Netflix, Cumberbatch interpreta a Phil Burbank, líder en el entorno familiar, aunque agresivo y misógino. “Tuvimos que hacer un trabajo psíquico juntos, algo que fue más allá de lo normal. Pregunté y descubrí acerca de esta mujer llamada Kim Gillingham, que trabaja con los sueños, y está entrenada por Sandra Seacat y Marion Woodman, la terapeuta junguiana canadiense realmente increíble. Realmente sentí que teníamos que construirlo desde la psique hacia arriba, y también necesitaba estar abierto a las profundidades de la historia”.

El poder del perro tiene siete nominaciones, entre ellas a Mejor película dramática, Mejor actor protagonista (Cumberbarch), Mejor actriz de reparto (Kirsten Dunst) y Mejor directora. “La paulatina evolución de los personajes y el descubrimiento de circunstancias del pasado que terminan siendo esenciales para la comprensión de la historia vienen acompañados por un impresionante trabajo de fotografía que convierte a la naturaleza y a los caballos en elementos de enorme expresividad; una actuación de Cumberbatch que lleva definitivamente sello de Óscar”, se anticipa Los Ángeles Times.

Kirsten Dunst. Está nominada como Mejor actriz de reparto. Foto: difusión

Campion había dicho en una entrevista en España que su razón para dejar 12 años el cine fue porque encontró más oportunidades en la televisión. “Quería tener más posibilidades para experimentar”.

De hecho, recordó también el estrellato tras ganar el Óscar y su decisión de no aceptar ofertas en Hollywood. “Recuerdo que cuando estrené El piano me ofrecieron muchísimo dinero para rodar tres películas, y un agente de Hollywood me dijo: ‘No lo hagas, te destruirá completamente’. Me dijo que lo había visto demasiadas veces antes. Así que hice solo una y dije basta”.

El poder del perro se basa en la novela del mismo nombre publicada en 1967 y la adaptación va por cuenta de Campion, narrando la historia en los años 20, ambientada en un rancho de Montana.