Cate Blanchett protagonizará serie del director mexicano Alfonso Cuarón para Apple TV+

Alfonso Cuarón, director de Roma, Gravedad, Harry Potter y el prisionero de Azkabán, Y tú mamá también, entre otras películas, dirigirá y escribirá todos los episodios de Disclaimer, un thriller basado en la novela homónima de la autora Renee Knight, para Apple TV+. Este nuevo proyecto marca su reencuentro con el director de fotografía Emmanuel Lubezki después de Gravity.

Socio de Apple TV

Alfonso Cuarón, solo unos meses después de ganar tres premios Oscar por su cinta Roma, firmó un acuerdo por varios años con Apple TV+ para realizar nuevas series. Este formato no le es ajeno al realizador, quien en 1988 ya incursionaba en la televisión con la mexicana La hora marcada, en la que debutó detrás de las cámaras junto a Guillermo del Toro. Muchos años después vendría Believe (2014), donde fue cocreador y director del capítulo piloto.

En Disclaimer, su primer proyecto junto a Apple, se hará cargo de la escritura, producción y dirección de todos los episodios de este thriller basado en la novela homónima de 2015 de la escritora inglesa Renee Knight.

Protagonista de lujo

La multipremiada actriz australiana Cate Blanchett será la protagonista de la serie y encarnará a una exitosa periodista y documentalista de televisión, que en su carrera se ha dedicado a revelar las transgresiones ocultas de instituciones respetadas.

Su contraparte masculina será Kevin Kline, quien se pondrá en la piel de un hombre que es autor de un libro que extrañamente encuentra en su casa y en el que ella aparece como personaje. En él se revela una historia que expone su secreto más oscuro. Blanchett, además, ejercerá como productora ejecutiva de la serie.

¿Cuándo se estrena Disclaimer?

Disclaimer aún no tiene fecha de estreno, pero se espera que sea durante el 2022. Este proyecto se une así a una creciente lista de premiadas series originales de Apple, como Ted Lasso, The morning show, Truth to be told.

Cate Blanchett recibirá el Premio César Honorífico 2022

En 1975 se creó la Academia del Cine Francés con el objetivo de reconocer a las mejores películas del año en curso, incluso es considerada como el equivalente directo de los Oscars en Hollywood, ya que fue un año más tarde cuando comenzaron las premiaciones, entre ellos su premio honorífico.

El Premio César Honorífico se le otorgó por primera vez a Ingrid Bergman y Diana Ross. Desde entonces lo han recibido estrellas como Walt Disney, Jean-Luc Godard, Pedro Almodóvar, Meryl Streep, Sean Penn, Penélope Cruz, entre muchos otros.

El reconocimiento honorífico del próximo año, que sería entregado el 25 de febrero en el Olympia de París, recaerá en manos de Cate Blanchett, no solo por su extensa carrera como actriz, sino que también por su aporte como productora con su compañía Dirty Films.