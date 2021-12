The Punisher : Jon Bernthal está dispuesto a llevar al personaje al UCM, pero con una importante condición

Daredevil y The Punisher fueron series del Universo Cinematográfico Marvel (UCM) que se transmitieron en Netflix, al igual que Iron Fist, Luke Cage y Jessica Jones, y un crossover de The Defenders. Desde la cancelación de estas series, los fans pidieron a Marvel sobre todo el regreso de Charlie Cox y Jon Bernthal como sus respectivos personajes. Ya con la confirmación del regreso del primero, ahora el actor que interpreta a The Punisher ha hablado sobre la posibilidad de retomar su personaje.

¿Qué pidió Jon Bernthal para regresar como The Punisher?

En una entrevista con el medio THR, Jon Bernthal ha comentado que estaría dispuesto a volver a convertirse en Frank Castle (The Punisher), pero quiere hacerlo como tiene que ser y eso supone mantener la violencia y oscuridad inherentes al antihéroe.

“Ese personaje, en particular, tiene un significado real y profundo para mí y me siento identificado con él. Está en mi corazón, tío. Está en mis huesos. Me siento muy protector con ese personaje. He dicho anteriormente que no hay nada en el mundo más importante para mí que mi mujer y mis hijos, y solo hasta que entiendes ese amor y entiendes lo que significa estar dispuesto a morir por alguien y lo que sería que alguien te los arrebatara”, expresó Bernthal.

“Ese es un camino, una oscuridad y una ira que me aterrorizan de verdad y me llevan a lugares de los que llevo 20 años intentando mantenerme lejos. Me siento muy agradecido, siento respeto y también agotado por los lugares a los que me llevó ese papel y el mundo en el que tuve que vivir. Dicho eso, ahí es donde tiene que estar ese personaje”, continúa Bernthal en la entrevista.

Finaliza diciendo: “ Necesita un nivel de oscuridad. Creo que si se afloja el personaje le haces un flaco favor a él, a cualquier versión del personaje, a cualquier cómic que haya venido antes , y a todos los increíbles fans del personaje. Este personaje significa mucho para la gente en el ejército. Así que como he dicho antes, no es tanto hacer el personaje, sino hacerlo bien, y solo me interesa hacerlo bien”.

¿Cuánta violencia puede abarcar el UCM?

Con estas declaraciones Bernthal deja bien claro que solo retomaría su personaje con los niveles de violencia con los cuales fue creado en los comics, pero Marvel Estudios y sobre todo Disney ¿aceptarían tal condición? Al parecer hay una esperanza, pues Ryan Reynolds podría haber logrado que Deadpool 3 comience a formar parte del UCM y que tenga Calificación R para seguir siendo todo lo violento. Se espera que el caso de The Punisher sea similar.