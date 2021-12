Spider-Man 3, crítica: un espectáculo único e imperdible para fans del Hombre Araña

Éxito o fracaso total. No hay término medio para Spider-Man: no way home, una película condicionada a las altas expectativas de un público que sabía exactamente lo que quería. Para fortuna de los miles de fanáticos, la tercera entrega del Hombre Araña cumple con las exigencias de ensueño y se convierte en el broche de oro de la trilogía cinematográfica dirigida por Jon Watts.

Mucho se habló sobre el multiverso desde las primeras filtraciones que Marvel Studios y Sony intentaron mantener en secreto. Anteriormente tuvimos una constatación de las posibilidades de su premisa en el MCU con la serie Loki y nos adentramos en el Spider-Verso con Spider-Man: un nuevo universo. Ahora, tenemos una aventura única e irrepetible con el largometraje protagonizado por Tom Holland.

Corroborando las declaraciones del protagonista, se trata de “la película de un superhéroe en solitario más ambiciosa que se haya hecho jamás”. Así como muchos en un inicio, él no creía que pudiera suceder, pero el sueño se hizo realidad, aunque cueste dar crédito a lo que vemos en pantalla grande. A continuación, te compartimos la respectiva crítica sin spoilers.

Como dicta la sinopsis oficial, esta es la primera vez que Peter Parker lidia con la revelación de su identidad superheroica en el cine. ¿Cómo abordar un evento así de insólito aún en los cómics de donde se inspira? Con ambición y dejando lo pretencioso de lado. La producción no se guardó nada en el tintero para contarnos la más grande aventura de Spider-Man, así como su tan esperada lección: “Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”.

El camino para el crecimiento del personaje no fue fácil, pero valió la pena cada acierto y desacierto visto en la trilogía. Mientras la primera entrega enfatizó la comedia juvenil y la segunda la acción, la tercera logra darnos el paquete completo y mucho más. Con diferencia, estamos frente al mejor exponente de la saga debido a la magnitud del evento, el golpe nostálgico, su divertida historia y sorpresas.

Aún con todas las cartas sobre la mesa, el fanservice nunca se antepuso a fin de que el eje argumental no se pierda. Con la gran cantidad de villanos era inevitable esa sensación de déjà vu que nos remonta al fracaso de Spider-Man 3 y The amazing Spider-Man 2 . Sin embargo, la cinta aprende de los errores y ofrece a cada personaje su momento para brillar.

Póster promocional del filme. Foto: Marvel Studios

En cuanto a los chistes, tono juvenil y ritmo, Spider-Man: no way home no desentona de sus predecesoras. Al contrario, refuerza sus cualidades para convertirse en una montaña rusa de emociones que no da pie al aburrimiento. De esta forma, la trilogía parece haberse mimetizado con la formula de Marvel Studios en un 100% y los fans solo podemos decir que el Hombre Araña es el alma y pilar del MCU, tal como alguna vez lo fue Robert Downey Jr.

Las segundas oportunidades también es un tema importante en la trama y propósito de los personajes. Varios pudieron redimirse, algunos lograron atar cabos sueltos y otros demostrar por qué fueron tan amados en su momento. Aunque cada fan siempre tuvo su propio escenario ideal, Marvel nos arrebató la fantasía de lo que pudo ser. Los gritos, aplausos y vitoreos durante la proyección fueron la aprobación de una fanaticada agradecida por la suerte de ver posible lo imposible.

Ficha técnica de Spider-Man 3