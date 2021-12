Spiderman no way home, teoría confirmada: Daredevil regresó al UCM, ¿cómo fue?

¡ALERTA DE SPOILERS! Daredevil regresó de manera oficial al UCM en Spider-Man: no way home y confirmó la teoría que se venía rumoreando. El actor Charlie Cox volvió a interpretar al abogado Matt Murdock y emocionó a los fanáticos de la serie compartiendo pantalla con Tom Holland. ¿Cómo se dio el retorno del ‘Diablo de Hell’s Kitchen’? Te lo contamos a continuación.

Luego de varios meses de espera, Spider-Man: no way home se estrenó en cines y tal como esperaban los fanáticos, se dio el tan comentado regreso de Daredevil en una escena para el recuerdo.

Peter Parker en problemas

La escena en la que Daredevil vuelve a la acción se da dentro de los primeros 15 minutos de la cinta, con un Peter Parker metido en grandes problemas.

Luego de descubrirse la identidad de Parker como Spiderman, su vida empieza a cambiar y esto afecta no solo a su vida personal sino a la de sus amigos.

Daredevil se volvió el abogado de Peter Parker en Spider-Man: no way home. Foto: composición / Marvel

Así, envuelto en varios problemas legales debido a sus acciones como héroe y las mentiras de Mysterio, Peter se ve en la necesidad de un buen abogado.

Daredevil: abogado de día, justiciero de noche

Cuando Happy Hogan, Peter Parker y la tía May están sentados en una mesa, de pronto, notamos a una cuarta persona sentándose a su lado.

Alguien de traje sostiene un bastón blanco (para ciegos) y cuando la cámara hace un paneo, vemos que se trata de nada más y nada menos que Matt Murdock, interpretado por el querido Charlie Cox.

Charlie Cox es reconocido principalmente por interpretar a Matt Murdock en Daredevil, serie cancelada de Netflix. Foto: Netflix

“Bueno, tengo buenas noticias Peter. No creo que ninguno de los cargos en tu contra van a permanecer”, empieza Murdock tras recibir confirmación en una llamada.

Parker se libra de los problemas, pero Matt le dice a Happy que está siendo profundamente investigado y que “va a necesitar un muy buen abogado”.

Cuando parece que todo va a estar en calma, una piedra atraviesa la ventana trasera dirigiéndose hacia Peter, quien está a punto de cogerla (usando su sentido arácnido), pero Murdock logra agarrarla antes.

Charlie Cox interpretó a Matt Murdock (Charlie Cox) durante tres temporadas en Netflix. Foto: Difusión

“¿Cómo acabas de hacer eso?”, le pregunta el protagonista de la cinta. “Soy un muy buen abogado”, responde el abogado ciego.

¿Nueva serie de Daredevil vs. Kingpin?

De esta manera, Marvel ha hecho oficial el regreso de dos de sus actores más queridos y que se quedaron atrás en la serie cancelada de Netflix: Charlie Cox como Daredevil y Vincent D’onofrio como Kingpin.

El regreso de Kingpin, también conocido como Wilson Fisk, se dio esta misma semana (en la fecha del preestreno de No way home) en la serie Hawkeye, de Disney Plus.

Vincent D'Onofrio felicita a Charlie Cox por continuar como Daredevil. Foto: composición/Netflix