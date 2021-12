‘Spider-Man: no way home’: ¿por qué ver What if?, capítulo 4, antes de la película?

Spider-Man: no way home ya está en las salas de cine y trajo consigo, de entre todas las cosas, el primer tráiler del Doctor Strange in the multiverse of madness, película que será presentada oficialmente el próximo año.

El teaser, que actúa como una de las escenas poscréditos de Spider-Man 3, le da a los fanáticos de Marvel un primer vistazo de lo que pasará en la secuela de Doctor Strange, trama que contará con la presencia también de Wanda Maxinoff, personaje que vimos por última vez en Wandavision. Sin embargo, las imágenes emitidas nos dejan ver a una persona más, alguien que viene desde What If...?

La siguiente información es spoiler

¿Por qué debemos ver What if...? tras estreno de Spider-Man: no way home?

Tras ver el tráiler de Doctor Strange: multiverse of madness al final de Spider-Man: no way home, nos percatamos que, más allá de la presencia de Wanda Maxinoff, aparece la versión oscura de Stephen Strange, la misma variante que formó parte de What If...?, temporada 1.

El tráiler de Doctor Strange 2 nos ha dao un vistazo de lo que pasará en Multiverse of Madness. Foto: Disney +

“Espero que entiendas. La mayor amenaza para nuestro universo eres tú “, se escucha a Mordo decirle a Strange antes de que la escena lo muestre cara a cara con su yo alternativo.

Con ambas versiones encontrándose en la película, esto confirma que la trama se conectará con la primera temporada de What if...?, pero también que los personajes tendrán un viaje a un lugar aterrador en el multiverso del UCM.

Si no llegaste a ver la serie animada de Marvel Studios para Disney+, la presencia de la versión oscura de Doctor Strange aparece en el capítulo 4. En esta entrega se nos muestra qué pasaría si el hechicero perdiera a Christine, el gran amor de su vida, en un accidente, y ese traumático suceso lo hace recorrer el mundo en busca de respuestas, tomando decisiones equivocadas que lo harán enfrentarse a su versión oscura.