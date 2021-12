Spider-Man 3: ¿por qué Mary Jane Watson y Gwen Stacy no aparecen en No way home?

Sin ser mezquinos, debemos decir que es la semana de Spider-Man, sin dejar de lado que algunos meses atrás también lo fueron, pues cada adelanto de la tercera película del Hombre Araña con Tom Holland ha mantenido a los fanáticos con los cabellos en punta.

Se espera ver en Spider-Man: no way home a Tobey Maguire y Andrew Garfield juntos a Tom Holland. Foto: composición/Marvel Studios/Sony Pictures

El gran misterio para los seguidores era si los dos ‘arácnidos’ anteriores, Tobey Maguire y Andrew Garfield, serían parte del multiverso. Aunque seguro varios ya fueron a ver la película de Marvel Studios, aún no es momento de hacer spoilers.

Siendo así y resolviendo algunas dudas del público, Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, brindó una reciente entrevista muy interesante al The New York Times, en la que explicó por qué Mary Jane Watson y Gwen Stacy, interpretadas por Kirsten Dunst y Emma Stone, respectivamente, no aparecen en Spider-Man: no way home.

Kevin Feige es una pieza clave para la realización de las películas y series de Marvel Studios. Foto: composición/Marvel Studios

Asimismo, se refirió a otros personajes que no están presentes en Sin camino a casa: “Cuando la gente vea la película, entenderá. Se trata de la historia. Era un gran objetivo para todos nosotros, Amy (Pascal) y Jon (Watts) y nuestros escritores, Chris McKenna y Erik Sommers, que el último año de Peter Parker en la escuela secundaria no se perdiera en medio de la locura que sobreviene gracias a su encuentro con el Doctor Strange”.

“Eso fácilmente podría haber sucedido. Y esa es la razón por la que no hay otras 20 personas en la película”, agregó.

Kirsten Dunst interpretó a Mary Jane Watson entre 2002 y 2007 para la trilogía de Spider-Man de Sam Raimi. Foto: Sony Pictures

Desde hoy, viernes 17 de diciembre, Spider-Man: no way home oficialmente está en todos los cines del mundo, así que, si eres uno de los que todavía no va a disfrutar del multiverso ‘Spidey’, ¿qué esperas para hacerlo?