‘Spider-Man: no way home’ mejoró al Duende Verde: “Tiene una filosofía de vida que exponer”

Spider-Man: no way home es la tercera y última película de Tom Holland como el Hombre Araña. Las expectativas eran altas y no era para menos, teniendo en cuenta que presentará el Spider-verse y todas sus consecuencias como, por ejemplo, el regreso de inolvidables villanos.

Doctor Octopus, Electro, Hombre de Arena y Lagarto fueron los elegidos para poner en aprietos al Hombre Araña. Sin embargo, ninguno fue tan peligroso como Duende Verde, el temible villano interpretado por Willem Dafoe que dio de qué hablar por su cruel filosofía de vida.

Como vimos en la película Spider-Man del 2002, Norman Oscorp perdió la cordura luego de consumir un poderoso suero y surgió una nueva personalidad llamada Duende Verde. No solo fue sanguinario y cruel, sino que también tenía un elevado grado de superioridad, con la que podía someter a quien sea a su voluntad.

“Green Goblin tiene un caso que exponer esta vez. Está tratando de hacer su caso, una filosofía de vida. No se trata solo de una especie de toma de poder abstracta que gira el bigote”, contó el actor en CCXP sobre el trasfondo que adquirió gracias a Spider-Man: no way home.

Spider-Man: no way home llegó el 15 de diciembre a los cines peruanos. Foto: composición/Sony Pictures

El actor retomó su papel como Duende Verde luego de 19 años y los fanáticos no pudieron estar más satisfechos desde su anuncio en el primer tráiler oficial de la cinta. No por nada es considerado el mejor villano del Trepamuros en la pantalla grande e incluso los cómics de Marvel.