Spider-Man no way home: ¿dónde se sitúa la cinta dentro del Universo Cinematográfico de Marvel?

Spider-Man: no way home ya puede ser visto en muchos cines del mundo, y se estima que se obtendrán auténticos récords en taquilla tanto nacional como internacional. La tercera cinta protagonizada en solitario por Tom Holland en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) llega justo en un momento clave para la Fase 4, pues el multiverso tendrá implicaciones no solo en esta película, sino en las que vienen.

¿De qué trata ‘Spider-Man: no way home’?

Peter Parker lidiará con las consecuencias de tener su identidad súper heroica expuesta al mundo entero tras los eventos de la segunda entrega Far from home. Las dificultades son tantas que pedirá ayuda a Doctor Strange para revertir esto, pero no imagina que el multiverso se abriría paso.

¿En qué momento cronológico se sitúa Spider-Man no way home?

Para entender mejor donde se sitúa Spider-Man no way home, tenemos que tener cuenta que la cinta anterior, Far from home, tiene lugar ocho meses después de Vengadores: Endgame , pero antes de series como Loki o Eternals (que se ubican cinco años después de Endgame). Por lo tanto la actual película del ‘trepamuros’ la podemos ubicar de la siguiente manera dentro del UCM:

Vengadores: Infinity War (2018)

Vengadores: Endgame (2019)

Wandavision: (2021)

Falcon y el Soldado de Invierno (2021)

Spider-Man: Far from home (2019)

Spider-Man: No way home (2021)

Loki (2021)

Eternals (2021)

Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos (2021)

¿Qué posibles proyectos estarían preparando Marvel y Sony para después de No way Home?