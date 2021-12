Spider-Man 3: ¿a cuánto asciende la fortuna de los actores que han interpretado al hombre araña?

Spider-Man: no way home es la cinta número 27 del Universo Cinematográfico de Marvel y sin dudas se convertirá en la película más taquillera del año. Con esta cinta Tom Holland retoma su papel como Peter Parker y vuelve a ponerse el traje del Hombre Araña para un épico cierre de trilogía dirigida por Jon Watts. Pero anteriormente ya habían vestido del hombre arácnido para el cine Tobey Maguire y Andrew Garfield, quienes al igual que Holland vieron aumentadas su fama y fortuna.

¿Cuánto obtuvo Tobey Maguire por ser Spiderman?

Por la primera película de Spiderman hecha por Maguire, el actor ganó solo 4 millones de dólares, pero tras el éxito de la cinta, recibió por la segunda entrega 18 y luego por la tercera unos 15 millones. Es decir solo su trilogía aumentó su fortuna en 37 millones de dólares , esto según la web Spolier Bolavip.

Tobey Maguire fue el primer hombre araña para el mundo del Marvel. Foto: Sony Pictures.

¿En cuánto asciende la fortuna de Andrew Garfield después de ser Spiderman?

Según el portal Mediamass Garfield se colocó en el top 10 de los mejor pagados de People With Money este 2021 con unas ganancias totales de 82 millones de dólares. Además de poseer un patrimonio de 245 millones por diferentes tipos de negocios.

Andrew Garfield ha sido declarado por los fans como el Spiderman favorito. Foto: composición/Sony

¿Cuánto gana Tom Holland actualmente por ser Spiderman?

Tom Holland es el actor protagónico de Marvel más joven, pero eso no le ha impedido ganar más que incluso otros actores veteranos de los estudios de los comics . De acuerdo a People With Money a partir de julio del 2020 su fortuna asciende a 58 millones de dólares. Y de acuerdo a Spoiler Bolavip su salario actual para aparecer en una película que no sea de Marvel es de entre 4 a 5 millones.