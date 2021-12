Spider-Man 4 confirmada: Kevin Feige anuncia “desarrollo activo” del proyecto

Sony Pictures y Marvel Studios todavía tienen más historias que contar juntos. Con el estreno de Spider-Man: no way home acaparando las salas de cine, fanáticos están pendientes de la noticia que confirme una cuarta entrega del arácnido. Sobre este proyecto ya habló Amy Pascal, productora de Sony, quien indicó que “no estaba lejos de sus planes”.

Con el paso de los días y en una reciente entrevista con The New York Post, Pascal y Kevin Feige confirmaron que los dos estudios están desarrollando “activamente” Spider-Man 4. Las productoras seguirán como socios para que Peter Parker (Tom Holland) continúe su paso por el Universo Cinematográfico de Marvel.

“Somos productores, así que siempre creemos que todo saldrá bien. Me encanta trabajar con Kevin”, dijo Pascal. “Tenemos una gran sociedad, junto con Tom Rothman, quien dirige Sony, que ha sido fundamental. Él es un gran líder con ideas importantes. Espero que esto dure para siempre”, agregó.

Feige, por su parte, se pronunció al respecto. “Amy, Disney, Sony y yo estamos hablando. Sí, estamos comenzando a desarrollar activamente una continuación para Spider-Man. Esto lo digo abiertamente porque no quiero que los fanáticos pasen por el caos que sucedió después de Far from home. Eso no ocurrirá esta vez”, compartió.

En la entrevista, Feige recordó lo sucedido tras la finalización del acuerdo comercial entre Sony y Marvel Studios, el cual concluyó en Spider-Man: far from home. Con el anuncio de su separación, al no haber llegado nuevamente a un trato, fanáticos vieron cómo el arácnido se alejaba del UCM. Con el paso de los días, ambos estudios revelaron que, tras una ardua negociación, retomaron su convenio.

El pacto entre las productoras colocó a Spider-Man en futuras películas de Disney y Marvel Studios. Se especuló que el personaje podría ser parte del reboot de los Cuatro fantásticos o de Avengers 5.

“Va a aparecer en algún momento”, dijo Feige sobre el futuro de Spider-Man en el UCM. “El cuándo y el dónde, por supuesto, es la parte divertida, la parte de la que no hablamos por ahora”, concluyó.