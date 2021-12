Marvel vs. DC: documental de los hermanos Russo sobre esta rivalidad tiene fecha de estreno

El documental Slugfest de los directores de Avengers: Endgame, los hermanos Anthony y Joe Russo, en un principio se iba estrenar a través del servicio de streaming Quibi, pero el proyecto quedó a la deriva por un largo tiempo a causa del cierre de la plataforma. Finalmente se ha revelado que el documental sobre la rivalidad Marvel vs. DC se estrenará en The Roku Channel (canal de YouTube) por capítulos a partir de este 24 de diciembre.

¿En qué se basa el documental Slugfest?

Slugfest se basa en “Slugfest: inside the epic 50-Year battle between Marvel and DC”, libro de Reed Tucker que empieza con el principio de todo: la creación de Superman y la aparición de los superhéroes. Como dicen sus propios creadores: DC y Marvel se necesitaban mutuamente. “Sin Marvel, DC probablemente no existiría. Y sin DC, Marvel seguramente no existiría”, expresaron los hermanos Russo en la presentación del documental.

El libro, al igual que lo que estará el documental, estará lleno de entrevistas con los principales nombres de la industria del comic y la animación que relatarán el juego, muchas veces sucio, que ambas empresas implementaron para vencerse entre sí: desde el robo de ideas hasta la infiltración de espías y el aumento en los precios de los cómics para hacerse valer más que la competencia.

¿Qué señalan Anthony y Joe Russo sobre su documental?

Los hermanos Russo dieron algunos detalles sobre su documental. “El público, al ver cada capítulo de Slugfest, tendrá una nueva comprensión de cómo la rivalidad entre dos potencias creativas dio forma a los icónicos argumentos y personajes que los fans de todo el mundo han llegado a conocer y amar. Estamos encantados de asociarnos con The Roku Channel para desvelar la fascinante, pero no contada historia que hay detrás de la competición más conocida de los cómics”, precisaron.

La serie documentada estará compuesta por 10 episodios que serán narrados por el legendario Kevin Smith.

Trailer de Slugfest