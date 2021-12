Henry Cavill: el actor explica por qué quiere seguir siendo Superman

Henry Cavill se ha convertido en los últimos años en uno de los actores más cotizados del medio. Ha interpretado a múltiples personajes, como Geralt de Rivia en The witcher, y ha sido voceado por algunos fans como el próximo James Bond. Sin embargo, algo de lo que muchos no se van a olvidar es su interpretación de la más reciente versión cinematográfica de Superman.

En una reciente entrevista para el sitio web Collider, a propósito del estreno de la segunda temporada de la serie de Netflix, el actor británico explicó sus motivaciones para seguir interpretando al ‘Hombre de acero’.

¿Qué dijo Cavill sobre su papel como Superman?

El actor no cree que su etapa como el superhéroe en el cine haya llegado a su fin: “ Creo que El hombre de acero (la película) fue una estupenda historia de presentación, una historia de orígenes para Superman. Dejó mucho espacio para que creciera más allá de eso y se convirtiera en el héroe que conocemos . Batman vs. Superman dio un giro complicado hacia una ruta más oscura, y era una historia desde la perspectiva del ‘Hombre murciélago’, así que no mostraba los aspectos de Superman que estoy deseando enseñar. La liga de la justicia de Zack Snyder se apoyó un poco más en eso”, explicó Cavill a la entrevistadora del espacio.

¿Qué le gustaría hacer a Henry Cavill con el personaje de Superman?

Siguiendo la entrevista, detalló que: “ Me encantaría tener la oportunidad de interpretar al Superman que todos conocemos y amamos de los cómics, como una continuación de su desarrollo, y ver al héroe. Eso sería muy emocionante para mí, porque existe la oportunidad de contar mucha historia interesante. Es cuestión de encontrar el gancho adecuado para tener a un personaje bueno e idealizado como él, que hayan oportunidades maravillosas para profundizar en lo que supone existir, para él, y las dificultades que conlleva. Cuando tienes que salvar a todo el mundo, ¿cuán de difícil es eso para ti? Eso podría ser algo interesante de explorar”, concluyó el actor.

¿Dónde ver The witcher, temporada 2?

La nueva entrega de la serie protagonizada por Henry Cavill se podrá ver en la plataforma virtual de Netflix a partir de este jueves 17 de diciembre y contará con un total de ocho episodios, al igual que en su anterior entrega. Estos son los títulos de cada capítulo (el último se mantiene en secreto):