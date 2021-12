Spiderman: Sony bloquea spoilers en redes sociales tras estreno de No way home

Tras una larga espera, miles de fanáticos de Spider-Man finalmente pudieron ver la cinta No way home en cines el último 15 de diciembre. Pese a las constantes campañas de cibernautas y del elenco principal de la película sobre no publicar spoilers, muchos seguidores no han tomando en consideración la petición y han compartido una serie de imágenes y videos que revelan algunas escenas del filme. Ante los sucedido, Sony Pictures tomó nuevas medidas para contrarrestar la acción.

Según describieron en el portal Areajugones, en varias cuentas de Youtube, aparecieron clips que mostraban partes de la película, pero fueron removidas rápidamente por Sony.

“Video no disponible. Este video incluye contenido de películas y programas de Sony Pictures, que lo ha bloqueado en tu país por motivos de derechos de autor”, indica el texto luego de que el video sea retirado de la plataforma online.

Asimismo, el medio señala que la compañía está eliminando cualquier contenido en redes sociales que filtre escenas de Spiderman: no way home, ya que esto perjudicaría la experiencia del espectador.

¿Cuándo llegará Spider-Man: no way home?

En Estados Unidos, el largometraje del trepamuros estará disponible en los cines a partir del 17 de diciembre de 2021 . No obstante, en algunos países de Latinoamérica, la cinta se estrenó el 15 del mismo mes.

Tráiler de Spider-Man no way home