Spiderman no way home: un multiverso de nostalgia y un salto hacia la madurez

Spider-Man: no way home se estrenó oficialmente en cines este jueves 16 de diciembre y ya son muchos los fanáticos que han podido ver la cinta en su preestreno. Si aún no has podido disfrutar de la nueva película de Marvel protagonizada por Tom Holland, te presentamos esta reseña sin spoilers que puedes leer sin temor mientras esperas tu turno de ver el tan ansiado filme.

¿Qué nos dejó esta tercera aventura de Spiderman en el UCM? Te lo contamos detalladamente en la siguiente nota.

La nostalgia como un factor clave

Si hay algo que nunca falla en el cine, es el poder de la nostalgia. El espectador, al ver personajes que se quedaron grabados en su mente hace una o dos décadas, evoca fácilmente a la emoción.

En este caso, el director Jon Watts logra hacer una película que, para cualquier fanático de las sagas anteriores de Spiderman, sea disfrutable de inicio a fin.

Ver a Tom Holland bajo el rol del Hombre Araña ha sido controversial para algunos por cómo Marvel ha tratado al personaje.

Tom Holland confesó que se siente mal al mentirle a los fanáticos sobre las películas de Spider-Man.

Por esa razón, ver al joven actor y al elenco rodeado de grandes actores, es un deleite audiovisual.

Watts hace un buen uso de los personajes que vieron crecer a una generación y no abusa de ellos, dándoles un espacio correcto en pantalla.

Villanos de lujo

Aunque podrían haber sido usados para sostener la película, Watts trata con mucho respeto a los villanos de las sagas pasadas sin dejar de tener el foco en Peter Parker.

Las peleas entre Spiderman y Doctor Octopus, Duende Verde, Electro, Lizzard y Sandman no solo tienen grandes referencias, sino que también logran ser dramáticas e impactantes.

Alfred Molina, Willem Dafoe, Jamie Foxx y demás antagonistas, logran destacar como los grandes actores que son.

Alfred Molina (Doctor Octopus), Jamie Foxx (Electro), Willem Dafoe (Duende Verde).

Lo mejor es que ninguno de estos le roba pantalla a Tom Holland, sino que lo ayudan de cierta manera a resaltar como el héroe que debe ser en esta película.

El equilibrio entre la comedia y el drama está bien manejado y Parker es gracioso con los villanos cuando tiene que serlo. Sin dudas, un alivio al uso excesivo del humor de Marvel.

Momentos de redención

Para no caer en spoilers, cuando hablamos de redención, no solo nos referimos a algún personaje en específico, sino a lo que hizo Sony con Spiderman.

Tanto la saga de Tobey Maguire como la de Andrew Garfield, que fueron canceladas dejando al personaje en el aire, logran redimirse en Spiderman: no way home.

5 curiosidades de Spider-Man de Tom Holland.

Con esto hablamos de que el trato que hizo Sony Pictures con Marvel sobre Spiderman, ha logrado que finalmente veamos una de las mejores películas del Hombre araña hasta la fecha.

La madurez es un paso necesario

Mucho se ha hablado sobre cómo Marvel ha tratado a Spiderman en los últimos años. Desde que ingresó al UCM, hemos visto a un Peter Parker muy inmaduro.

Quizás algo que siempre fastidió a los fans fue el hecho de darle mucha conexión con Tony Stark, quien terminó siendo una especie de figura paterna (como el tío Ben) hasta su muerte.

Peter Parker es interpretado por Tom Holland, mientras que Doctor Stranger, por Benedict Cumberbatch.

Si bien las dos primeras películas tienen mucha relación con Iron Man, esta tercera entrega por fin se desliga por completo del caído Vengador.

Esto hace que el joven arácnido dé un importante paso hacia la madurez mientras se enfrenta a una encrucijada donde sus ideales serán puestos a prueba.

Estamos frente a un Peter Parker que, como en los comics, debe tomar decisiones difíciles para ser un verdadero héroe. Algo que tuvieron Maguire y Garfield en su tiempo.

¿Es la mejor película de Spider-Man?

Es difícil explicar si esta es la mejor película de Spider-Man, pero en base a las calificaciones que tiene hasta la fecha en Rotten Tomatoes (94%), Metacritic (71%) e IMDb (9.2/10), esta es definitivamente una de las mejores del personaje.

Está más que claro que Spiderman no way home no es un una cinta perfecta. De hecho, tiene algunas situaciones muy convenientes para la trama que se pueden ver algo forzadas.

Spider-Man: no way home llegará a los cines de Latinoamérica el 16 de diciembre.

Quizás, la emoción del momento frente a los villanos y todo lo que sucede en pantalla (sobre todo en el tercer acto), hacen que sus errores se pasen por alto.