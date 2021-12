‘Spider-Man: no way home’: escenas post créditos explicadas, ¿qué pasó al final?

Spider-Man: no way home ya está disponible en salas de cine y se está convirtiendo en la película más exitosa de la alianza entre Marvel y Sony. De tal manera, algunos fanáticos aún se preguntan qué ocurrió en las dos escenas post créditos luego del final de la cinta protagonizada por Tom Holland. Por ello, te las explicamos a continuación.

Alerta spoilers.

¿En dónde estuvo Venom desde que llegó al UCM?

Tal como se había dado a entender en la escena post créditos de Venom: let the be carnage, se confirmó que el lugar al que viajan Eddie Brock junto al simbionte es el UCM, donde se encuentra Peter Parker.

Venom y Peter Parker en escena post créditos de Let there be carnage. Foto: Sony Pictures

Así, en la primera escena post créditos vemos a Brock dentro de un bar conversando con un hombre que, según los diálogos, le ha explicado quiénes son los Vengadores y qué pasó con el chasquido de Thanos.

Todo parece normal, hasta que el humano y el simbionte son de la nada devueltos a su realidad. Esto, debido al hechizo de Doctor Strange que hace que los demás villanos vuelvan a sus propios universos.

Eddie y Venom vuelven a su realidad, pero cuando todo parece estar nuevamente en su sitio, vemos cómo una pequeña parte del simbionte se ha quedado en el bar, dentro del universo del Peter Parker.

Spiderman de Tom Holland y Venom de Tom Hardy. Foto: Marvel / Sony

¿Será esta la antesala a Spider-Man 4 o Venom 3? ¿Podrán conocerse alguna vez el Venom de Tom Hardy con el Spiderman de Tom Holland? Habrá que esperar para saberlo.

Algunos fans indican que la historia que Marvel buscaría adaptar de los comics es La saga del traje alienígena, en donde Peter es poseído por el simbionte y debe librarse de este para no convertirse en un villano.

Spiderman en La saga del traje alienígena. Foto: captura de Youtube/ The Top Comic

Una historia de oscuridad podría tener sentido, pues para el final de Spiderman: no way home, Peter Parker ha perdido a la tía May y tenido que renunciar a su novia MJ y a su mejor amigo Ned.

Doctor Strange debe saldar cuentas

La segunda escena post créditos, como habían indicado algunos insiders, fue el primer teaser tráiler de Doctor Strange in the multiverse of madness, secuela protagonizada por Benedict Cumberbatch.

En este, se da a entender que toda la irresponsabilidad provocada por Doctor Strange en Spider-Man: no way home tendrá sus consecuencias.

Scarlet Witch aprende más sobre sus poderes al final de la serie Wandavision. Foto: Marvel/Disney Plus

También tenemos el primer vistazo a Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch (Bruja Escarlata), a quien Strange recurrirá aparentemente en busca de ayuda.

Asimismo, está la aparición de América Chávez, conocida por poder saltar entre realidades: el villano extradimensional Shuma-Gorath — que apareció en el merchandaising — y el regreso de Chiwetel Ejiofor como Barón Mordo.

América Chavez y Shuma Gorath en Doctor Strange in the multiverse of madness. Foto: fotocaptura de Youtube/The Top Comic

Finalmente, la revelación que más sorprendió a los fanáticos en las salas de cine es la de la versión malvada del Doctor Strange: Strange Supreme, quien ha aparecido en la serie de Disney Plus, What If.

Fan art imagina a la versión live action de Doctor Strange Supremo. Foto: Instagram/@elilusionista.cl

Cabe resaltar que el director de esta película es Sam Raimi, quien dirigió la trilogía de Tobey Maguire como Spiderman, por lo que de momento no queda descartado la aparición del personaje en esta secuela.