‘Spiderman: no way home’: ¿cuál es el futuro que Sony y Marvel tienen pensado para el hombre arácnido?

“Spider-Man: No Way Home” cerraría la trilogía de películas dirigidas por Jon Watts que empezó con “Spider-Man: Homecoming” en 2017 y que a pesar de que Sony y Marvel tuvieron una ruptura después de “Spider-Man: Far from Home” en el 2019, pudieron llegar a un nuevo acuerdo que permitió realizar “Spider-Man: No Way Home”. Además, dicho arreglo estipulaba que el “Trepamuros” aparecería en otra película del UCM que aún no se ha revelado.

¿Habría nueva trilogía?

La productora de las películas de Spider-Man, Amy Pascal, reveló recientemente que Sony Pictures y Marvel Studios ya estaban preparando la próxima trilogía del Hombre Araña tras ‘Spider-Man: No Way Home’ con Tom Holland. Horas después, estas declaraciones fueron puestas en duda, cuando fuentes de Hollywood informaron que no existía tal acuerdo, al menos no sobre el papel.

En el estreno de ‘No Way Home’ en Hollywood, el presidente de Sony Pictures, Tom Rothman, se refirió al futuro de Tom Holland como Spider-Man. “Confirmo que mi querida Amy es una persona muy optimista. Eso es lo que confirmaré. La realidad es que no, no hay nada establecido. Nada está determinado. Pero, por otro lado, todo es posible todavía”, indicó Rothman.

Por su parte la productora de Marvel Studios, Victoria Alonso, explica a Variety que la puesta en marcha de una nueva trilogía depende de Pascal, según ella, Pascal es “la jefa” de los personajes relacionados con Spidey: “Dios bendiga a Amy. ¡Estoy dentro! Vamos, estoy lista. Si Amy dijo tres películas con Tom Holland ... ya sabes, ella es la jefa”, dijo emocionada.

¿Qué dice Tom Holland sobre hacer una nueva trilogía?