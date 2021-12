‘Spider-Man: no way home’: Tom Holland emocionado por hacer una precuela de Peter Parker, MJ y Ned

Este jueves 16 de diciembre de 2021 es el estreno de Spider-Man: no way home en Perú y los cines lo saben, puesto que los fanáticos del arácnido han arrasado con todas las entradas para el fin de semana.

El Doctor Octopus y el Duende Verde son algunos de los villanos que veremos en Spider-Man: no way home. Foto: composición/Facebook/@ElHombreAranaOficial

A pesar del reciente debut de la tercera entrega del Hombre Araña de Tom Holland, varios seguidores ya se preguntan si volverán a ver al ‘trepamuros’ y sus amigos en acción, ya que para ellos es imposible pensar que es el fin de su historia.

Por otro lado, Tom Holland comentó a Nerdist su interés en que su personaje continúe junto a los de Zendaya y Jacob Batalon.

“ Nos encantaría hacer un pequeño cortometraje o algo con algunos actores más jóvenes para explorar cómo (Peter, Ned y MJ) se juntaron por primera vez. Tal vez (Peter y Ned) estaban siendo intimidados en la escuela, MJ interviene y salva el día o algo así. Y dices ‘¡Oh! ¡Así es como se hicieron amigos!’ Debido a que realmente no lo sabemos, supongo que depende de la interpretación de la audiencia”.

Tal como lo dice, no es el único que desea una precuela de cómo inició la amistad de ellos.

Peter Parker, Ned y MJ buscando soluciones a los problemas en Spider-Man: no way home. Foto: Marvel Studios

El futuro del Hombre Araña y de todos los actores aún es incierto. Solo hace poco, el mismo Tom Holland confesó su sentir en el último día de grabaciones de ‘Spider-Man: no way home’: “Un día más de trabajo en No way home que será un día agridulce”. “Honestamente, no lo sé”, agregó al ser consultado qué significa “agridulce” para él.

“ Es la primera vez desde que me eligieron como Spider-Man que no tengo un contrato. Y es... es realmente difícil para mí hablar porque hay tantas cosas que me encantaría hablar sobre eso. Me ayudaría a embellecer lo que estoy tratando de explicar. Pero no puedo porque arruinaría la película”, prosiguió.

Tom Holland es el tercer actor en interpretar al popular Spider-Man de Marvel. Foto: Marvel Studios

No hay duda que el tiempo será determinante para las próximas películas del Hombre Araña como también la respuesta de todos los fanáticos al estreno de Spider-Man: no way home.