‘Spider-Man: no way home’: ¿estará disponible en la plataforma de streaming Disney Plus?

Con Spider-Man: no way home, Tom Holland retoma su papel como Peter Parker y vuelve a ponerse el traje del Hombre Araña para un épico cierre de trilogía dirigida por Jon Watts. La cinta que tiene a los fanáticos con grandes expectativas por el tan esperado Spider-Verse ya tuvo su preestreno en nuestro país y a partir de este jueves 16 de diciembre se podrá ver en la mayoría de salas de cine del Perú. ¿Pero podríamos verla pronto en streaming por Disney Plus?

Últimos estrenos de Marvel en Disney Plus

Black Widow fue la última película de Marvel en tener un estreno simultáneo en los cines y en la plataforma streaming, mientras que, Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos llegó a Disney+ en noviembre de 2021, tres meses después de su estreno en la pantalla grande. Por su parte, Eternals estará disponible en el servicio desde el 12 de enero de 2022.

¿Se estrenaría ‘Spider-Man: No Way Home’ por Disney Plus?

Probablemente sí, pero tendríamos que esperar mucho tiempo para ver la película en esta plataforma, debido a que los derechos cinematográficos de “Spider-Man: No Way Home” y de las anteriores películas del Hombre Araña, tanto las de Tom Hollad como las de Tobey Maguire y Andrew Garfield, le pertenecen a Sony y no a Marvel o Disney.

En abril de 2021, Sony llegó a un acuerdo con Disney para llevar su catálogo, incluidas las películas de Spider-Man, a Disney +. Pero esto no entra en vigencia hasta que las películas se estrenen a partir del 2022 y solo llegaría a esa plataforma, solo después de su estreno en Netflix, considerando que las cintas del “trepamuros” se estrenarán primero en Star en Estados Unidos, por lo tanto no se sabe cómo sucederá en otros mercados como Reino Unido y Latinoamérica.

¿Dónde ver las películas de Spider-Man en streaming?