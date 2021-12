Henry Cavill: “Creo que los hombres de verdad son muy sensibles”

Henry Cavill retorna a la pantalla como el poderoso brujo Geralt de Rivia en ‘The Witcher’, la serie de fantasía oscura de Netflix que este viernes estrena su segunda temporada.

En esta historia, el recordado ‘Hombre de Acero’ se sacude por completo de los poderes de Superman, y cambia la capa roja por la armadura de Geralt de Rivia, un brujo mutado en un mundo distópico, que mata monstruos por dinero y que tiene la misión de mantener a salvo a la princesa Ciri (Freya Allan) de las garras de Nilfgaard, un ambicioso hombre que la persigue debido al poder secreto que ella posee.

El actor inglés confiesa en esta entrevista que, incluso antes de conseguir el papel en la serie, era un gran fanático de la franquicia de los libros del polaco Andrzej Sapkowski, sobre los que se basa ‘The Witcher’ y que cuando se enteró de que la plataforma de streaming planeaba llevarla a la pantalla hizo todo por conseguir el papel.

“Me encantan los juegos y los libros de la saga. Definitivamente soy fan. Cuando era niño, mi padre me leía cuentos, fue él quien despertó en mí el gusto por los géneros de fantasía y ciencia ficción. Cuando escuché que harían la serie, llamé a mi equipo y les dije: «Consigamos este papel antes de que alguien más aproveche la oportunidad». Y cuando Lauren Schmidt (showrunner) se unió al equipo, no paramos de llamarla. Me reuní con ella, pero no obtuve el papel de inmediato, hicieron un largo proceso de casting”, recuerda.

En esta segunda temporada, Geralt de Rivia llevará a Ciri a Kaer Morhen, una fortaleza en ruinas que fue saqueada hace unos setenta años y su hogar cuando fue un niño. “Quiere proteger a Ciri y es el lugar más seguro que conoce. Es el hogar de los pocos brujos que quedan y donde Geralt va a recuperarse y reabastecerse durante los meses de invierno. Pero es todo un desafío porque puede ser un entorno peligroso”, adelanta el actor, quien experimentará varios cambios emocionales en su personaje.

“Esta vez quise mostrar a Geralt afectuoso. Quizá no llega a verse como una figura paterna, pero al menos sí como un hermano mayor para Ciri. Era importante que mi personaje mantuviera el buen sentido del humor y a la vez se mostrara riguroso, intelectual y sabio. A lo largo de la temporada, creo que la relación entre ambos cambia a medida que ella descubre que puede confiar en él. Al principio, duda mucho en abrirse porque guarda sus propios secretos. Pero los poderes internos de Ciri están aumentando y es algo que definitivamente preocupa mucho a Geralt”, añade Cavill.

Nuevo look

Debido a la pandemia y el confinamiento, todo el equipo de ‘The Witcher’ se vio obligado a rodar esta segunda entrega en Inglaterra. “Mi locación favorita fue el Distrito de los Lagos. Es un lugar hermoso, se veía como algo salido de El señor de los anillos. Situarse en ese entorno, a caballo, con vestuario, e interactuar con los otros personajes fue emocionante”, confiesa el intérprete, quien también reforzó su vestuario, especialmente su armadura. “Es un nuevo look, y el nuevo diseño hace mucho más fácil poder moverme y luchar”, dice.

Además, se integraron a la historia destacados actores como Khristopher Hivju (‘Game of Thrones’) y Kim Bodnia en el papel de Vesemir, el brujo más viejo con vida y líder de Kaer Morhen. “Vesemir es el tutor, maestro y una figura paterna para Geralt. Fue quien lo crió, así que existe un lazo sólido entre ellos. Kim Bodnia y yo trabajamos mucho para intentar crear un vínculo entre nuestros dos personajes, una dinámica que se sintiera cariñosa de forma genuina. Queríamos que fuera una relación sensible, porque creo que los hombres de verdad son muy sensibles”, comenta.

Cavill agradece los miles de fans que ha generado la serie en su primera temporada, pero también es consciente de los detractores y los respeta. “Durante la primera temporada me mantuve al tanto de todo. Vi todas las reacciones y los memes, que me parecieron divertidísimos. De verdad disfruto mucho esas cosas. Paso mucho tiempo leyendo Reddit y todos los foros porque creo que es importante escuchar al público y prestar atención a lo que dice. Incluso, si no lo hiciste bien la primera vez, puedes adaptarte, hacer ajustes, comenzar a esmerarte por convertirlo en algo que honre el increíble material que creó Andrzej Sapkowski. Para nosotros, poder hacer una temporada 2 es muy emocionante y es algo que valida nuestro trabajo. Me alegra que lo que estamos haciendo sea entretenido”, finaliza.

