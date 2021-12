‘Spiderman: no way home’: ¿quién es el personaje más odiado de la franquicia?

A pocas horas del preestreno de Spider-Man: no way home, la franquicia cuenta con una gran cantidad de fanáticos que siguen a Peter Parker y también a muchos de los otros personajes que acompañan al ‘trepamuros’. Incluso, algunos villanos lograron obtener una gran cantidad de seguidores, como sucedió con Venom, el cual actualmente cuenta con su propia franquicia protagonizada por el popular actor Tom Hardy.

Sin embargo, hay un personaje que se ha encargado de hacerle bullying a Peter Parker en cada película, por lo que el fandom de Spiderman lo desprecia.

Tom Holland confesó que se siente mal al mentirle a los fanáticos sobre las películas de Spider-Man. Foto: Marvel Studios/Sony Pictures

¿Quién es el personaje más odiado de Spiderman?

Se trata de Flash Thompson, un ‘sabelotodo’ que no para de molestar a Peter Parker pero que, al mismo tiempo, es fan de Spiderman. En la película Homecoming, Ned le dice a Liz que Peter conoce al ‘trepamuros’, Flash se burla de la situación diciendo que esa posibilidad es igual a que el profesor de gimnasia conozca al Capitán América. Situaciones similares se pueden ver en todas las películas del Hombre Araña.

¿Quién interpreta a Flash Thompson?

Flash Thompson es interpretado en el UCM por Tony Revolori , quien nació y creció en Anaheim, California. Tony es reconocido en la industria de Hollywood por su papel como Zero Moustafa en la película El gran hotel Budapest. También tuvo pequeñas intervenciones en programas de TV como My name is Earl, Shameless, entre otros.

Tony Revolori seguirá interpretando a Flash Thompson pese a las críticas de algunos fanáticos de Spider-Man. Créditos: Marvel/composición

Flash Thompson tuvo una versión más agresiva en la trilogía de Sam Raimi, en la que el protagónico estuvo a cargo de Tobey Maguire. En dichos largometrajes el personaje, interpretado por Joe Manganiello, usa incluso la agresión física contra Parker.