‘Spider-Man: no way home’, estreno en México: ¿dónde ver la película de Marvel?

Spider-Man: no way home es la sensación del momento. Las redes sociales están llenas de spoilers, pese al pedido de Tom Holland, Zendaya y otras estrellas de la película. Aun así, los fanáticos no pierden las ganas de ir al cine para disfrutar esta nueva apuesta de Marvel Studios y Sony Pictures. Si bien la cinta ya tuvo su premiere y funciones de preestreno en ciertos países, el estreno comercial está a poco de ser una realidad.

Las altas expectativas por la cinta tienen su origen, además de los villanos confirmados, en la presunta presencia de Tobey Maguire y Andrew Garfield en sus respectivas versiones del ‘Trepamuros’. Sin embargo, todo se mantiene en el terreno de los rumores y supuestas filtraciones. Por lo pronto, te contamos los detalles del estreno de No way home para México.

Spider-Man: no way home - tráiler oficial

¿Cuándo se estrena Spider-Man: no way home en México?

Para alegría de los fans del Hombre Araña, Spiderman: no way home llegará a los cines de México este jueves 16 de diciembre.

¿Cuánto dura Spider-Man: no way home?

De acuerdo con un reciente reporte del portal británico Metro, Spiderman: no way home tendrá una duración exacta de 148 minutos, es decir, 2 horas con 28 minutos. Con ello, esta será una de las producciones más largas del UCM, superada tan solo por Endgame, Eternals e Infinity war.

Spider-Man: no way home es el cierre de la primera trilogía del arácnido en el Universo Cinematográfico de Marvel. Foto: Sony

¿En qué cines ver Spider-Man: no way home en México?

Spiderman: no way home ya ha tenido una función de preestreno. En ese sentido, los fanáticos de ‘Spidey’ podrán ver la cinta en las salas de Cinemex, Cinépolis, y Cinedot.

¿De qué trata Spider-Man: no way home?

Por primera vez en la historia cinematográfica de Spider-Man, nuestro amistoso héroe y vecino es desenmascarado y ya no puede separar su vida común de los altos riesgos de ser un superhéroe. Cuando pide ayuda a Doctor Strange, estos riesgos se vuelven más peligrosos, y lo fuerzan a descubrir lo que realmente significa ser Spider-Man.